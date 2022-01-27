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3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 2022 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri

#3600 Ek Gösterge#Vedat Bilgin#Tbmm

3600 ek gösterge ile memurlara yapılacak iyileştirme için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2022 yılının ilk günlerinde 3600 ek gösterge çalışmaları hız kazanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, teklifin mayıs ayında TBMM’ye sunulacağını kaydederek, “Şubatta açıklama yapabiliriz” dedi. 3600 ek gösterge ile emeklilere aylık 760 lira ile 800 lira arasında bir artış yaşanması ön görülüyor. Gözler şimdi çerçeve yasa şeklinde yapılacak ve çok sayıdaki meslek grubundaki kademeleri değiştirecek 3600 ek gösterge için atılacak adımlarda. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

1/63600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek 2022 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri

3600 ek göstergede son durum, vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Binlerce kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda yapılan teknik görüşmelerde sona yaklaşılırken Bakan Bilgin "Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis’e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor. Tahmin ediyorum şubat ayında bir açıklama yapılır" dedi. Öte yandan birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Yapılacak düzenlemede polis, öğretmen, sağlık çalışanı, kamuda çalışan diğer meslek grupları ve din görevlilerini de kapsayacak şekilde çalışma yapılacak.

2/63600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından çalışma hayatını yakından ilgilendiren başlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, son dönemde 3600 ek gösterge meselesine yoğunlaştıklarını kaydetti. Bu konuda kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bakan Bilgin, “Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis’e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor. Tahmin ediyorum şubat ayında bir açıklama yapılır” diyerek şunları söyledi:

“Dört meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Avukatlar var, hukukçular var, il müdürü var mesela. Ona bağlı birisi mesela sağlık şube müdürü. Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz. Ama o düzenlemeyi yapacağız. 3600’de dediğim gibi biz adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. İl müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arası farklılaşmayı koruyan, onların dışında başka rakamlar ek göstergeler koyabiliriz. Biz alternatif şeyler yapıyoruz. En adil, en uygun düzenlemeyi yapıyoruz. Çok alternatif var ama bunu teke indirmeye çalışıyoruz.”

3/63600 EK GÖSTERGE NEDİR

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

4/63600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Hürriyet Gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın haberine göre yıllardan beri kamu çalışanlarının talepleri arasında bulunan ancak yapılacak düzenlemenin dengeleri bozmasından endişe edilen 3600 gösterge kapsamına gireceklere ilişkin maaş ve kademe düzenlemesi, kapsamlı bir çalışmayla start aldı. Çalışma, ‘çerçeve yasa’ şeklinde yapılacak ve çok sayıdaki meslek grubundaki kademeleri değiştirecek. Maaş artışı ve kıdeme göre denge getirilecek.

5/63600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek 2022 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri

Edinilen bilgiye göre, önce polis ve öğretmenler üzerinden tartışılmaya başlayan 3600 gösterge çalışmasına ilişkin genel çerçeve belirlendi. Yapılan toplantılarda, çalışmanın polis, öğretmen, sağlık çalışanı, kamuda çalışan diğer meslek grupları ve din görevlilerini de kapsayacak şekilde, çerçeve bir yasaya oturtulacağı belirlendi. Çalışma Bakanlığı’nda yürütülecek olan toplantılar, mayıs ayına kadar sürecek ve çerçeve yasa aynı dönemde TBMM’ye sevk edilecek. Çalışmanın ana çatısını, çalışanlar arasında ücret ve kıdem dengesinini bozulmaması oluşturduğu belirtildi. Parti kurmaylarının yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmesi şöyle:

6/63600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek 2022 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri

“Şöyle ki; 3600 gösterge alacak bir personelin çalıştığı kurumda daire başkanının göstergesinin de değişmesi gerekecek. Her ikisini de 3600 yapamazsınız. Diyelim ki; öğretmene 3600 gösterge veriyorsanız, daire başkanını 3600 göstergede bırakamazsınız. Bu durumda, daire başkanını 4200 gösterge yapacaksınız. Böylece son gösterge 9 binden 9600’e çıkacak. Her kademede göstergeler artmış olacak. Böylece, TSK personeli ile sivil bürokrasi arasındaki gösterge eşitsizliği de giderilmiş olacak.”

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#3600 Ek Gösterge#Vedat Bilgin#Tbmm