3600 ek gösterge nedir, emekli olma şartları değişecek mi? 3600 ek gösterge ile maaşlarda 20 ila 25 artış...
3600 ek gösterge emekli olma şartları ile ikramiye ve maaşlara olan etkisi, düzenleme çalışmaları devam ederken gündemde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Önümüzdeki yıl hayata geçiriyoruz' dediği 3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıması tahmin ediliyor. 2 milyona yakın memur ve emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacak. Peki, 3600 ek gösterge nedir ve emekli olma şartlarını değiştirecek mi? İşte, o konular hakkında bilgiler.
3600 ek gösterge ile maaşım artacak mı? 3600 ek gösterge emekli olma şartları neler? gibi sorular, 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışmalar kapsamında en çok öne çıkan konulardan oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düğmeye bastığı 3600 ek gösterge ile emeklilerde aylık 760 lira ile 800 lira arasında bir artış yaşanması bekleniyor. Düzenleme Meclis'e geldikten sonra yürürlüğe girecek. Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, 3600 ek göstergenin kimi, nasıl etkileyeceği konusunda yazdığı yazısında detayları anlattı...
3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI ARTIRACAK MI?
Hürriyet Gazetesi’nden Noyan Doğan’ın konu ile ilgili yazısı şu şekilde:
Geçmişte yapılan düzenleme ile öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler emekli olamıyor ve yüksek emekli maaşı, emekli ikramiyesi alamıyor. Yapılacak yeni düzenleme ile 2200 ve 3000 olan ek gösterge 3600’e çıkartılacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Bu da maaşlarda aylık 90 lira ile 120 lira arasında bir artış anlamına geliyor. Örneğin, 3000 ek gösterge ile çalışan bir öğretmenin maaşı 3600 ek gösterge hakkının verilmesi ile birlikte 110 lira artacak.
Geçmişte yapılan düzenleme ile öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler emekli olamıyor ve yüksek emekli maaşı, emekli ikramiyesi alamıyor. Yapılacak yeni düzenleme ile 2200 ve 3000 olan ek gösterge 3600’e çıkartılacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Bu da maaşlarda aylık 90 lira ile 120 lira arasında bir artış anlamına geliyor. Örneğin, 3000 ek gösterge ile çalışan bir öğretmenin maaşı 3600 ek gösterge hakkının verilmesi ile birlikte 110 lira artacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
2008 öncesi memuriyete başlayanlarda 3600 ek göstergenin etkisi ise maaştan çok emekli ikramiyesi ve emekli maaşında görülecek, ikramiyeyi ve maaşı artıracak.
3600 ek gösterge emeklilerde ise aylık 760 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak.
Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak. Eğer 30 yıllık bir hizmeti varsa emekli ikramiyesinde 24 bin liraya yakın bir artış olacak.
3600 ek gösterge emeklilerde ise aylık 760 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak.
Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak. Eğer 30 yıllık bir hizmeti varsa emekli ikramiyesinde 24 bin liraya yakın bir artış olacak.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Memurlarımıza sözünü verdiğimiz, 3600 ek gösterge uygulamasını önümüzdeki yıl içinde hayata geçiyoruz." dedi.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge talebi yıllardır devam ediyor. Bu yılın ilk aylarında bizim tarafımızdan bitirilip Meclis'e sunulur diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge talebi yıllardır devam ediyor. Bu yılın ilk aylarında bizim tarafımızdan bitirilip Meclis'e sunulur diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.