3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte en son gelişmeler
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetvelinin yeniden düzenlenmesini bekliyor. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
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Memura yapılacak zamlara ilişkin görüşmeler sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu. Bu gelişmenin ardından 3600 ek gösterge hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, binlerce memurun beklediği 3600 ek göstergede son durum...
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EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
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3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yapılacak ek gösterge düzenlemesinden 1.8 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.
3600 ek göstergenin bu sözleşme döneminde bir karara bağlanmasını öngörülüyor..
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.