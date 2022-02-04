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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, neleri kapsayacak, kimlere verilecek? 3600 ek göstergede son durum gelişmeleri

#3600 Ek Gösterge#Emekli Aylığı#Memur

3600 göstergede çıktı mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni yılla beraber çalışmaları hız kazanan 3600 ek gösterge ile polisler, hemşireler ve öğretmenler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. Bir süredir üzerinde çalışılan 3600 ek gösterge konusu memur ve emeklilerinin 2022-2023 mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmede gündeme gelmiş ve toplu sözleşmenin maddesi haline getirilmişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? İşte, 3600 ek göstergede son durum gelişmeleri.

1/63600 ek gösterge ne zaman çıkacak, neleri kapsayacak, kimlere verilecek 3600 ek göstergede son durum gelişmeleri

3600 ek göstergeden yararlanacak mıyım? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? soruları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve 3600 ek göstergede kamuda çalışmalar sürerken, öncelikli konunun 3600 ek gösterge olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bildirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde sendikalarla ortaklaşa görüşülecek ve 2022’nin ilk yarısında konu Meclis gündemine gelecek.

2/63600 EK GÖSTERGE SON DURUM

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk yayınında 3600 ek gösterge için önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin şu ifadeleri kullandı;

"3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti.

Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.

Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti.

Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak."

3/63600 EK GÖSTERGE NEDİR

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

4/63600 ÇALIŞMASI BİTTİ Mİ

3600 ÇALIŞMASI BİTTİ Mİ?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın haberine göre henüz çalışma bitmedi. 3600 ek gösterge konusu memur ve emeklilerinin 2022-2023 mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmede gündeme gelmiş ve toplu sözleşmenin maddesi haline getirilmişti. Düzenlemenin de 2022 yılı içinde yapılacağı da ortaya konmuştu. Son gelişmeler ışığında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge hakkı için çalışmalarda sona geldi. Bundan sonrası sendikalarla ortaklaşa görüşülecek ve 2022’nin ilk yarısında konu Meclis gündemine gelecek.

5/63600 ek gösterge ne zaman çıkacak, neleri kapsayacak, kimlere verilecek 3600 ek göstergede son durum gelişmeleri

Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600’a kadar çıkabiliyor. Maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor.

6/6EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞI NASIL ETKİLENECEK

EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞI NASIL ETKİLENECEK?

Tabii ek gösterge sadece maaşları değil asıl emekli ikramiyesini ve emekli maaşlarını olumlu yönde etkileyecek; özellikle de 2008 öncesi memuriyete başlayanlar için... Şöyle ki; 3600 ek gösterge hakkı tanındığında, emeklilerin aylıkları 790 lira ile 840 lira arasında bir artış yaratacak. Ek gösterge emekli ikramiyelerine ise 17.500 lira ile 28 bin lira arasında etki edecek. Mesela, 30 yıllık bir hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 24 bin liraya yakın bir artış olacak.

En basit haliyle maaşların ve ikramiyelerin artması anlamına geliyor. Böylece öğretmenler, polisler, hemşireler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. 3600 ek gösterge, ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıyacak. Son maaş güncellemeleri ile birlikte bunun da maaşlarda 120 lira ile 140 lira arasında bir artış anlamına geliyor. 3000 ek gösterge ile çalışan bir öğretmenin maaşı 3600 ek gösterge hakkının verilmesi ile birlikte 135 lira artacak.

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#3600 Ek Gösterge#Emekli Aylığı#Memur