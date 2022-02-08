3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte en son gelişmeler

'3600 MECLİS'TEN ÇIKTIĞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK'

Bakan Bilgin, memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin genişletilmesi yönünde taleplerinin olduğunun anımsatılması üzerine, "Dört meslek grubunu kapsıyor; ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var, kurumlarda çalışan hukukçular var. İl müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok; ama o düzenlemeyi yapacağız. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela '3600' diyoruz; ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz" diye konuştu.



Bakan Bilgin, 3600 ek göstergenin Meclis'ten çıktıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirtti.



