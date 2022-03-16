3600 ek gösterge Komisyonu 2. toplantısı ne zaman? İşte 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge Komisyonu'nun toplantısı için tarih araştırmaları hız kazandı. İlk toplantısını 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci kez toplanacak. İşte, 3600 ek göstergede son durum...
Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 Ek Gösterge sorununa ilişkin olarak çalışmalar bir süredir devam ediyor. Kamu görevlilerinin beklediği 3600 ek gösterge için ilk toplantı geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. İkinci komisyon toplantısını ise 16 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'da yapılması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesi için mayıs ayını işaret etmişti. Bilgin ‘Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis’e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor.”, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise, 'Toplu sözleşme kararımız gereği bir komisyon çalışmasıyla başlayıp 2022 yılı sonuna kadar hayata geçirme konusunda uzlaştığımız bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz.' açıklamasında bulunmuştu.
Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.