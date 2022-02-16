3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir? İşte son durum

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 Ek Gösterge sürecinde bugün kritik bir gün. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına yönelik toplantının yarın saat 10.30'da yapılacağını duyuruldu.



Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1992 yılında Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Eğitim-Bir-Sen’in Kızılcahamam’da bir otelde 30. yıl münasebetiyle düzenlenen “30. Yıl Vefa Buluşması” programına katıldı.



Bakan Bilgin, “Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600’ü de en adil bir şekilde çalışanlarını hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz” dedi.