3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir? İşte son durum

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 Ek Gösterge sürecinde kritik gün geldi. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına yönelik toplantının yarın saat 10.30'da yapılacağını duyuruldu.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 Ek Gösterge sürecinde bugün kritik bir gün. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına yönelik toplantının yarın saat 10.30'da yapılacağını duyuruldu.
Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1992 yılında Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Eğitim-Bir-Sen’in Kızılcahamam’da bir otelde 30. yıl münasebetiyle düzenlenen “30. Yıl Vefa Buluşması” programına katıldı.
Bakan Bilgin, “Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600’ü de en adil bir şekilde çalışanlarını hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz” dedi.
Hürriyet’ten Noyan Doğan köşesinde konu hakkında bilgi verdi. İşte o yazı:
Bu konuda şu bilgiyi paylaşayım; düne kadar ek göstergenin sadece öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.
Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.
Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.