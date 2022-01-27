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3600 EK GÖSTERGE: Kimler faydalacak, ek gösterge ne zaman çıkacak?... İşte son gelişmeler

#Ek Gösterge#3600 Ek Gösterge#3600 Ek Gösterge Son Durum

3600 ek gösterge son dakika açıklaması....3600 ek gösterge ne zaman ve kimlere verilecek soruları ile merak edilirken Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar geldi. CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Bilgin, 3600 ek göstergenin toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini beyan ederek buna göre çalışmaların yapıldığını dile getirdi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman ve kimlere verilecek? İşte, 3600 ek göstergede son durum bilgileri

1/73600 EK GÖSTERGE: Kimler faydalacak, ek gösterge ne zaman çıkacak... İşte son gelişmeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk yayınında 3600 ek gösterge için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, ek gösterge çalışmalarının devam ettiğini ve artık söylem olmaktan çıktığını vurguladı. Peki, 3600 ek gösterge nedir, ne Bakan Bilgin'den son durum bilgileri;

2/73600 EK GÖSTERGE SON DURUM

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

"3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti.

Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.

3/73600 EK GÖSTERGE: Kimler faydalacak, ek gösterge ne zaman çıkacak... İşte son gelişmeler

Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti.

4/73600 EK GÖSTERGE: Kimler faydalacak, ek gösterge ne zaman çıkacak... İşte son gelişmeler

Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak."

5/73600 EK GÖSTERGE İÇİN SONA DOĞRU

3600 EK GÖSTERGE İÇİN SONA DOĞRU

Hürriyet Gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın haberine göre yıllardan beri kamu çalışanlarının talepleri arasında bulunan ancak yapılacak düzenlemenin dengeleri bozmasından endişe edilen 3600 gösterge kapsamına gireceklere ilişkin maaş ve kademe düzenlemesi, kapsamlı bir çalışmayla start aldı. Çalışma, ‘çerçeve yasa’ şeklinde yapılacak ve çok sayıdaki meslek grubundaki kademeleri değiştirecek. Maaş artışı ve kıdeme göre denge getirilecek.

6/7MAYIS AYINDA ÇALIŞMA BİTECEK

MAYIS AYINDA ÇALIŞMA BİTECEK

Edinilen bilgiye göre, önce polis ve öğretmenler üzerinden tartışılmaya başlayan 3600 gösterge çalışmasına ilişkin genel çerçeve belirlendi. Yapılan toplantılarda, çalışmanın polis, öğretmen, sağlık çalışanı, kamuda çalışan diğer meslek grupları ve din görevlilerini de kapsayacak şekilde, çerçeve bir yasaya oturtulacağı belirlendi. Çalışma Bakanlığı’nda yürütülecek olan toplantılar, mayıs ayına kadar sürecek ve çerçeve yasa aynı dönemde TBMM’ye sevk edilecek. Çalışmanın ana çatısını, çalışanlar arasında ücret ve kıdem dengesinini bozulmaması oluşturduğu belirtildi. Parti kurmaylarının yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmesi şöyle:

7/73600 EK GÖSTERGE: Kimler faydalacak, ek gösterge ne zaman çıkacak... İşte son gelişmeler

“Şöyle ki; 3600 gösterge alacak bir personelin çalıştığı kurumda daire başkanının göstergesinin de değişmesi gerekecek. Her ikisini de 3600 yapamazsınız. Diyelim ki; öğretmene 3600 gösterge veriyorsanız, daire başkanını 3600 göstergede bırakamazsınız. Bu durumda, daire başkanını 4200 gösterge yapacaksınız. Böylece son gösterge 9 binden 9600’e çıkacak. Her kademede göstergeler artmış olacak. Böylece, TSK personeli ile sivil bürokrasi arasındaki gösterge eşitsizliği de giderilmiş olacak.”

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