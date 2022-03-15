Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

3600 ek gösterge için gözler 2. toplantıda! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 2. Toplantı ayın kaçında?

#3600 Ek Gösterge#3600 Ek Gösterge Ne Zaman#3600 Ek Gösterge Nedir

Çoğunluğunu öğretmenler, hemşireler, polisler ve din çalışanları gibi meslek gruplarının oluşturduğu memurların gözü kulağı 3600 ek gösterge için verilecek kararda. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesi için 2. Toplantı bu ay içerisinde yapılacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 2. Toplantı ayın kaçında? İşte 3600 ek göstergede son durum…

1/33600 ek gösterge için gözler 2. toplantıda 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 2. Toplantı ayın kaçında

Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 Ek Gösterge sorununa ilişkin olarak çalışmalar bir süredir devam ediyor. Kamu görevlilerinin beklediği 3600 ek gösterge için ilk toplantı geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. İkinci komisyon toplantısını ise 16 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'da yapılması bekleniyor.

2/33600 ek gösterge ne zaman çıkacak

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesi için mayıs ayını işaret etmişti. Bilgin ‘Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis’e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor.”, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise, 'Toplu sözleşme kararımız gereği bir komisyon çalışmasıyla başlayıp 2022 yılı sonuna kadar hayata geçirme konusunda uzlaştığımız bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz.' açıklamasında bulunmuştu.

3/33600 ek gösterge nedir

3600 ek gösterge nedir?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#3600 Ek Gösterge#3600 Ek Gösterge Ne Zaman#3600 Ek Gösterge Nedir