3600 EK GÖSTERGE: Ek göstergede sona gelindi... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, tarih detayı heyecan yarattı

3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi sorusu 2022 yılının nisan ayında yoğunlaşılan konulardan oldu. Milyonlarca kamu çalışanını tarafından beklenen 3600 ek gösterge ile 2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek grupları, çalışmayla genişleyecek. Memurların yaklaşık yüzde 80'nin göstergelerinin ise halen 3600’ün altında olduğu bilinirken meslek gruplarındaki kademeler değişecek. Konuyla ilgili son dakika açıklama yapan Bakan Bilgin 3600 ek göstergenin Mayıs ayında Meclis'e geleceğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu. Bakan Bilgin, kamudaki memur, işçi ve emeklilere Temmuz ayında enflasyon farkı vermek için düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Ayrıca Bilgin, 3600 ek göstergenin Mayıs ayında Meclis'e getirilebileceğini de belirtti. Bakan Bilgin şunları söyledi;
3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Sözleşmeli personel statüsü var. Bir şekilde isteğe bağlı olarak düzenlemek istiyoruz. Türkiye modernleşmesini başka bir anlamda gerçekleştirmek üzeredir. Başkanlık sistemi çok önemli bir siyasal projedir. Bunun gerçekleşmesi çok önemlidir. Anayasa'nın değişmesi gerekmektedir. Çalışanların hukukunu daha iyi koruyan kapsamlı bir değişime ihtiyaç var.
Öte yandan Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı "Kahraman Türk polisine 3600 ek göstergeyi çıkartmak da inşallah bize nasip olacak" açıklamasının hatırlatılması üzerine de şöyle konuşmuştu:
"Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte 2 toplantı gerçekleştirildi. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bununla beraber sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak ve sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak. Asgari ücretle ilgili olarak yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir maaş artışı söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. 3600 ile ilgili geniş spektrumlu bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla beraber 2 toplantı gerçekleştirildi. İnşallah 3600 ek göstergeyi temmuza kadar bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum."
Hürriyet’ten Noyan Doğan köşesinde konu hakkında bilgi verdi. İşte o yazı:
Bu konuda şu bilgiyi paylaşayım; düne kadar ek göstergenin sadece öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.
Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.
Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.
Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı Noyan Doğan, konu hakkındaki gelişmeleri köşesine taşıdı;
3600 ek gösterge konusunda son dönemlerde çalışmalar hızlandı ve sona gelindi. Yapılan çalışmaların mayıs ayında tamamlanıp Meclis’e gönderilmesi ve Meclis tatile girmeden temmuza kadar düzenlemenin geçmesi bekleniyor. Düzenlemeden kimlerin yararlanacağı ise henüz netleşmiş değil. Mayıs ayında yapılacak son toplantıda düzenlemenin kapsamı da belli olacak.
3600 ek gösterge konusunda okuyuculardan soru almadığım bir gün bile yok. Sorular aynı; ‘beni de kapsayacak mı, ne zaman çıkacak, maaşım ve ikramiyem artacak mı, emekli olmayıp düzenlemenin çıkmasını mı beklesem?’ Öncelikle şunu belirteyim, 3600 ek gösterge konusunda çalışmalarda sonuna gelindi; durum da netleşmeye başladı. Bugüne kadar başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer bakanlıklar olmak üzere sendikalarla iki görüşme yapıldı, üçüncü görüşme ise mayıs ayının başında yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmaların mayıs ayında tamamlanacağını ve düzenlemenin Meclis’e gönderileceğini söyledi. Buradan da anlaşılacağı üzere Meclis tatile girene kadar, yani temmuz ayına kadar 3600 ek göstergeye yönelik düzenleme yapılacak.
Bir noktanın daha altını çizeyim, 3600 ek gösterge, memurları ilgilendiren bir uygulama; SSK’lıları ya da Bağ-Kur’ları ilgilendirmiyor. Ek gösterge nedir? Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2200 ve 3000 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600’e kadar çıkabiliyor. Maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor.
Peki, kimler yararlanacak? Bu konu henüz net değil, ancak şu kadarını söyleyeyim; 3600 ek gösterge konusu ilk gündeme geldiğinde polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri bu haktan yararlanacakken, buna lisans mezunu sağlık çalışanları da eklendi. Bu kesimlerin 3600 ek göstergeden yararlanacağı kesin. Tabii, 2200 ve 3000 gösterge ile çalışan tüm kamu personeli de bu haktan yararlanmak istiyor. Düzenlemenin diğer kesimleri kapsayıp kapsamayacağı, sözleşmeli personelin durumunun ne olacağı mayıs ayında yapılacak toplantıda netleşecek.
Akıllara şöyle bir soru gelebilir ki, okuyuculardan da bu yönde sorular alıyorum, ‘düzenleme yapmak bu kadar zor mu, neden süreç uzuyor?’. İşin aslı bu kadar zor, çünkü statüler farklı. Ek göstergeyi 3600’e çıkarttığınız zaman kimi kesimler bundan olumlu etkilenirken kimi kesimler de olumsuz etkilenecek; avukatlar, il müdürleri, şube müdürleri gibi. Nasıl mı? Eğer siz göstergesi 3600 olan bir şube ya da il müdürünün yanında çalışan memurun da göstergesini 3600’e çıkartırsanız burada haksızlık ortaya çıkar. Bir düzenleme yapılacaksa, tüm bu göstergeler ve statüler arasında denge oluşturulması gerekiyor. Hal böyle olunca da belki sadece 3600 ek gösterge ile sınırlı olmaz başka ek göstergeler de gündeme gelebilir.
Gelelim, ek göstergenin maaşları nasıl etkileyeceğine. 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldığında sadece mevcut çalışanların değil emeklilerin de maaşları artacak. Bir şey daha artacak, o da görevdeki memurların ikramiyeleri. Ancak düzenleme emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Yani, önceden emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur, yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşını yukarı doğru etkileyecek.
Maaşlar ve ikramiye ne kadar artar? Bu da yapılacak düzenlemeye bağlı ama şu kadarını söyleyeyim; çalışma süresine göre değişmekle birlikte 3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 10 ile yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Örneğin, 6.854 lira alan ve ek göstergesi artırılan öğretmenin maaşı düzenleme sonrası 685 lira artacak. Aynı şekilde 9.710 lira maaş alan polis memurunun maaşı 971 lira yükselecek.
EMEKLİLERİ DE İLGİLENDİRİYOR
BENZER durum ikramiyelerde de yaşanacak ve 17 bin ila 27 bin lira arasında artış getirecek. Çalışma yılına göre bu rakam 30 bin liraya kadar çıkabilecek. 25 yıllık bir hizmeti olan kamu görevlisinin ikramiyesinde 24-26 bin liraya yakın bir artış olacak. 25 yıl çalışıp 220 bin lira ikramiye alacak bir kamu görevlisinin, 3600 ek gösterge sonrası ikramiyesi 244 bin liraya çıkacak. 2008 öncesi memuriyete başlayanlarda 3600 ek göstergenin etkisi ise maaştan çok emekli ikramiyesi ve emekli maaşında görülecek, ikramiyeyi ve maaşı artıracak. 3600 ek gösterge emeklilerde ise aylık 700 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak. 3000 ek gösterge üzerinden emekli olmuş bir öğretmenin ek göstergesi 3600’e çıktıktan sonra aylık 720 lira maaşından artış olacak. 3600 ek göstergenin bir avantajı daha var; o da istihdamı arttırmak. Birçok kamu çalışanı emeklilik için 3600 ek gösterge düzenlemesini bekliyor. Birçok kişi de kamuda istihdam için sırada bekliyor. Düzenleme yapıldıktan sonra emeklilik nedeniyle boşalan kadrolara yeni memur alımı yapılabilecek.