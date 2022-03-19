3600 EK GÖSTERGE: Ek göstergede son durum nedir? Ek gösterge nedir, kimlere verilecek?... İşte güncel açıklamalar...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısı tamamlandı. Üçüncü toplantı 10 Mayıs’ta yapılacak. İkinci toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi konusunda ikinci toplantıyı bugün tamamladık. İlk toplantıda kamudaki personel sayıları üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden bir sunum yapılmıştı. İkinci toplantıda ek göstergenin çerçevesi nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar yapıldı ve bizim temel yaklaşımımız Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasında sadece 4 meslek grubu üzerinden ifade edilen 3600 ek gösterge yerine tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık.