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3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte 3600 ek göstergede son durum

#3600 Ek Gösterge#3600 Ek Gösterge Ne Zaman

3600 ek gösterge hakkındaki araştırmalar yeni yılla birlikte hız kazandı. 1.8 milyon memur ve emeklisinin ‘ek gösterge’ sorunu yeni dönemde Meclis’in açılması ile çözüme kavuşacak. Ek gösterge artışı düzenlemesi maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Bakan Bilgin "Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis’e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor. Tahmin ediyorum şubat ayında bir açıklama yapılır" dedi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

1/33600 ek gösterge çıkacak mı İşte 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge son durum bilgileri, milyonlarca kamu çalışanının gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yol haritasını belirlediği 3600 ek göstergenin mayıs ayında TBMM'ye gelebileceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından çalışma hayatını yakından ilgilendiren başlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada urumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor. Tahmin ediyorum şubat ayında bir açıklama yapılır” dedi. İşte, 3600 ek göstergede son durum...

2/33600 ek gösterge çıkacak mı İşte 3600 ek göstergede son durum

Bakan Bilgin, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, "Ben bu konuda konuşmuyorum. Net bir çalışma yaptıktan sonra zaten açıklayacağız. Şu anda 3600 üzerinde yoğunlaştık. Önümüzdeki hafta ve bu hafta da bizim sağlık sistemimizde, SGK ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İlaç ile ilgili problemler var. Onu bitirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili yasal düzenleme sürecine ilişkin, "Çalışmalarımızı başlattık, mayısta bitireceğiz. Mayısta Meclis'te. Taraflarla kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta bir açıklama yapılabilir" dedi.

3/33600 MECLİSTEN ÇIKTIĞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

'3600 MECLİS'TEN ÇIKTIĞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK'

Bakan Bilgin, memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin genişletilmesi yönünde taleplerinin olduğunun anımsatılması üzerine, "Dört meslek grubunu kapsıyor; ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var, kurumlarda çalışan hukukçular var. İl müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok; ama o düzenlemeyi yapacağız. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela '3600' diyoruz; ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz" diye konuştu.

Bakan Bilgin, 3600 ek göstergenin Meclis'ten çıktıktan sonra yürürlüğe gireceğini belirtti.

 

 

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