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Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 11:42 | 

360 bin TL'yi peşin ödemişti... Burcu Esmersoy'a ev sahibinden büyük şok!

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl Tarabya’da aylık kirası 30 bin TL olan bir villaya taşındı. Bir yıllık kirayı (360 bin TL) peşin ödeyen sunucu, önceki gün ev sahibi tarafından yüklü bir zam yapıldığını öğrenince şoke oldu.

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Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl Göktürk'ten Tarabya'ya taşındı. Aylık kirası 30 bin TL olan havuzlu bir villa bulan 44 yaşındaki sunucu, evin içi ve dışını da zevkine göre dizayn ettirdi.

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Bir yıllık kira bedeli olan 360 bin TL'yi de peşin ödeyen ünlü isim, önceki gün aldığı haberle büyük şaşkınlık yaşadı.

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Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Burcu Esmersoy'un ev sahibi, artan emlak fiyatlarını gerekçe göstererek villaya 3'te 2 oranında, yani 20 bin TL'lik zam yapmak istedi.

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Güzel sunucu, 50 bin TL'ye çıkacak olan kira bedelinin yasal olmadığını belirterek itiraz etti.

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Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'dan boşanınca birlikte yaşadıkları Göktürk'teki villadan Tarabya'daki evine taşınmıştı.

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Esmersoy, bakımsız bir halde kiraladığı villanın bahçesini baştan aşağıya yenileyip bu hale getirmişti.

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