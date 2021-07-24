36 metrede bekletiliyor, yüz yıllardır devam ediyor! Fransızlara rakip oldu

45 YILDIR DİVLE OBRUK PEYNİRİYLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR Geçimini peynir yaparak sağlayan Lütfiye Kütahya (63), "45 senedir yapıyorum, koyunu sağıp geliyorum. Belli bir sıcaklıkta o sütü ısıtıyoruz. Ardından mayalıyoruz, onun tuttuğu kıvamı biz biliyoruz. Bizim dağlarımızın otu mu, yoksa mağaramızın besleyişinden mi; ama peynirimiz çok lezzetli oluyor.