Adem YILDIZ- Mehmet OKUYUCU/KARAMAN, (DHA)-
36 metrede bekletiliyor, yüz yıllardır devam ediyor! Fransızlara rakip oldu
İtalya'da bulunan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan Uluslararası Nuh'un Ambarı (Ark of Taste) listesinde yer alan ve Fransızların ünlü 'rokfor' peynirine rakip olan Divle obruk peyniri, yerin 36 metre derinliğinde mağarada olgunlaşmayı bekliyor.
Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü ve civar köylerde, nisan ve mayıs aylarında koyun ve keçi sütünden elde edilen peynirler, yine koyun ve keçi derilerinden yapılan tulumlara basılıp, Divle Obruk Mağarası'na konuyor.
Köylüler tarafından yapılan ve 2017 yılında coğrafi işaret tescilini alan Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor.
45 YILDIR DİVLE OBRUK PEYNİRİYLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR
Geçimini peynir yaparak sağlayan Lütfiye Kütahya (63), "45 senedir yapıyorum, koyunu sağıp geliyorum. Belli bir sıcaklıkta o sütü ısıtıyoruz. Ardından mayalıyoruz, onun tuttuğu kıvamı biz biliyoruz. Bizim dağlarımızın otu mu, yoksa mağaramızın besleyişinden mi; ama peynirimiz çok lezzetli oluyor.
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