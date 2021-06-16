35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aşı sırası 35 yaşa geldi mi? MHRS ve Nabız ile 35-39 yaş arası aşı randevusu alma ekranı erişime açılıyor!
35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika açıklamanın ardından yanıt buldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 35 yaş üzeri aşı randevularının açılacağını bildirdi. Yeni meslek grupları ve 40 yaşa kadar inen aşı sırasının ardından, 35 yaş grubunda bulunan vatandaşlar MHRS, e Nabız, e devlet ve Alo 182 hattı üzerinden aşı randevularını alabilecekler. Aşı sıram geldi mi, sorusuna yanıt arayanlar ise e Nabız aşı sırası sorgulama ekranını kullanabilecekler. Peki, 35 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte MHRS, e Nabız 35-39 yaş arası aşı randevusu alma ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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35 yaş üstü aşı sırası için beklenen açıklama geldi. Aşılama sürecine hız veren Türkiye koronavirüsle mücadelede kritik bir aşamaya geçti. Dün Türkiye’de 1 milyon 240 bin 311 kişiye aşı yapılarak rekor kırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yarından itibaren 35 yaş üzerinin aşı randevusu alabileceğini bildirdi. Aşı randevusu alacak olan 35 yaş grubu MHRS, e Nabız, e Devlet, ve telefon üzerinden T.C kimlik numaralarını kullanarak randevularını alabilecekler. Randevu bilgileri SMS olarak kişilerin cep telefonuna gönderilecek.
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35 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanı Koca şu açıklamalarda bulundu;
Son bir hafta içinde; aşılarımızı çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından, pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık.Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz.
Güçlü sağlık altyapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz.Bugün itibariyle birinci dozda yaklaşık 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon olmak üzere toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu.
Bu güce güvenin demiştik. Bunun bir işaret zamiri olduğundan bahisle kimdir bu gücün sahibi sorusunu soranlar oluyor. Bu gücün sahibi elbette Devletimizdir. Devletimizin gücü büyüktür. Bu güce güveni güçlü şekilde gösteren halkımıza ve bu gücün en önemli unsurlarından biri olan sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum.
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35 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Türkiye'de devam eden aşılama sürecinde aşı randevu işlemleri hız kazandı. aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.
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Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasını kullanabiliyor, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek .Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirebiliyor.
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Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.