31 Mayıs altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar sorusu yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Cuma günü İstanbul'da, kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 380,50 liradan işlem gördü. İşte 31 Mayıs altın fiyatları…ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın 617,80 TL’den alınıyor, 625,60 TL’den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?



Gram altın 379,02 TL’den alınıyor, 379,08 TL’den satılıyor.

