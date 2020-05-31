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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 09:18,

31 Mayıs altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. 31 Mayıs çeyrek altın ve gram altın fiyatları, yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma günü İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 380,50 liradan tamamladı. Bugün ise Çeyrek altın 617,80 TL’den alınıyor, 625,60 TL’den satılıyor. İşte güncel açıklamalar…

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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar sorusu yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Cuma günü İstanbul'da, kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 380,50 liradan işlem gördü. İşte 31 Mayıs altın fiyatları…ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 617,80 TL’den alınıyor, 625,60 TL’den satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 379,02 TL’den alınıyor, 379,08 TL’den satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.235,60 TL’den alınıyor, 1.249,70 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.459,80 TL’den alınıyor, 2.491,70 TL’den satılıyor.

3ALTIN FİYATLARI HAFTA KAPANIŞINDA NASILDI
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ALTIN FİYATLARI HAFTA KAPANIŞINDA NASILDI?

Cuma günü İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 380,50 liradan tamamladı.
İstanbul'da, kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 380,50 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 377,40 377,60 380,30 380,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.487,00 2.508,00 2.506,00 2.527,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 344,00 348,00 347,00 351,00
Lira(Tam) Ziynet 2.430,00 2.450,00 2.449,00 2.469,00
Yarım Ziynet 1.215,00 1.225,00 1.225,00 1.235,00
Çeyrek Ziynet 608,00 613,00 612,00 617,00

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