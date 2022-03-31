31 Mart 2022 Perşembe KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün TV'de ne var?

Bugün tv yayın akışı listesinde sevilen diziler Camdaki Kız, Mahkum'un yanı sıra fenomen yarışma programı Survivor 2022 ve Güldür Güldür Show ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 31 Mart 2022 Salı Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Üç Kız Kardeş
07:45 Hayat Sevince Güzel
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Bana Masal Anlatma
22:30 Bana Masal Anlatma
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aziz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:30 Ege’nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Mahkum
22:45 Evlilik Hakkında Her Şey
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Canım Annem