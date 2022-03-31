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31 Mart 2022 Perşembe KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün TV'de ne var?

#Tv Yayın Akışı#31 Mart 2022 Perşembe KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var

Bugün tüm kanalların tv yayın akışında neler var merak edilen konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalar 31 Mart 2022 Perşembe tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 31 Mart 2022 Perşembe Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi…

1/831 Mart 2022 Perşembe KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün TVde ne var

Bugün tv yayın akışı listesinde sevilen diziler Camdaki Kız, Mahkum'un yanı sıra fenomen yarışma programı Survivor 2022 ve Güldür Güldür Show ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 31 Mart 2022 Salı Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:45 Hayat Sevince Güzel

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Bana Masal Anlatma

22:30 Bana Masal Anlatma

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aziz

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

6/8TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:30 Ege’nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Mahkum

22:45 Evlilik Hakkında Her Şey

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Canım Annem

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#Tv Yayın Akışı#31 Mart 2022 Perşembe KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var