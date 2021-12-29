31 Aralık’ta kargolar çalışıyor mu? Yılbaşında kargolar açık mı? İşte detaylar

31 ARALIK VE YILBAŞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değil, kargolar bu tarihte çalışmaya devam edecekler.



Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.



Yılbaşında ise bazı kargo firmaları çalışmaya ara verirken bazıları devam ediyor.