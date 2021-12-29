31 Aralık’ta kargolar çalışıyor mu? Yılbaşında kargolar açık mı? İşte detaylar
31 Aralık ve yılbaşında kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Yeni yıl heyecanı yurt genelinde yaşanıyor. 31 Aralık akşamı yeni yıl coşkusu yaşanacak. Bu yıl 31 Aralık cuma gününe, 1 Ocak ise cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık’ta kargolar çalışıyor mu? Yılbaşında kargolar açık mı?
31 Aralık’ta kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Yılbaşı için geri sayım başladı. Yeni yıl resmi tatili 1 Ocak tarihinde oluyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgiler göre 31 Aralık resmi tatil olmuyor. Bu sebeple de kurumların çalışma saatlerinde bir değişiklik uygulanmıyor.
31 ARALIK VE YILBAŞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değil, kargolar bu tarihte çalışmaya devam edecekler.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Yılbaşında ise bazı kargo firmaları çalışmaya ara verirken bazıları devam ediyor.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Yılbaşında ise bazı kargo firmaları çalışmaya ara verirken bazıları devam ediyor.