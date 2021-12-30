31 Aralık’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Yılbaşında hastaneler tatil mi?
31 Aralık’ta hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Yılbaşında resmi tatil olması sebebi ile birçok kurum çalışmaya ara veriyor. Bu sene yeni yıl tatili cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Yılbaşında hastaneler tatil mi?
31 Aralık’ta hastanelerin ve sağlık ocaklarının tatil olup olmadığı araştırılıyor. Yılbaşı tatili her yıl 1 Ocak tarihinde gerçekleşiyor. Resmi tatil 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Sağlık ocakları cumartesi günü kapalı olurken, hastanelerde nöbetçi doktorlar ve acil servisler hizmet verecek.
31 ARALIK’TA HASTANELER VE SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?
31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için hastaneler ve sağlık ocakları aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek. 1 Ocak gününde ise resmi tatil olacak.
Bu sene yılbaşı tatili cumartesi gününe denk geliyor. Sağlık ocakları cumartesi günü kapalı olurken, hastanelerde nöbetçi doktorlar ve acil servisler hizmet verecek.
Bu sene yılbaşı tatili cumartesi gününe denk geliyor. Sağlık ocakları cumartesi günü kapalı olurken, hastanelerde nöbetçi doktorlar ve acil servisler hizmet verecek.