31 Aralık’ta borsa tatil mi? Yılbaşında Borsa İstanbul açık mı? Açıklama geldi
Borsa İstanbul’un açık olup olmadığı merak ediliyor. Yılbaşı heyecanı giderek artıyor. Yeni yıla az bir zaman kala vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Her sene 1 Ocak günü resmi tatil oluyor. Bu tarihte birçok kurum kapalı oluyor. Bu sene 1 Ocak günü cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık’ta borsa tatil mi? Yılbaşında Borsa İstanbul açık mı?
Borsa’nın açık olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yılbaşı için geri sayım başladı. Vatandaşlar bu sene yeni yıl kutlamalarını cuma akşamı yapacaklar. 1 Ocak resmi tatiller arasında yer alıyor. Yılbaşı günü her sene Borsa İstanbul kapalı oluyor.
İŞTE BORSA İSTANBUL’UN KAPALI OLDUĞU GÜNLER
1 Ocak 2022, Cumartesi Yeni Yıl Tatili Kapalı
23 Nisan 2022, Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2022, Pazar Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
1 Mayıs 2022, Pazar Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba Ramazan Bayramı Kapalı
19 Mayıs 2022, Perşembe Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
8 Temmuz 2022, Cuma Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2022, Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2022, Salı Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2022, Cuma Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2022, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı Kapalı
23 Nisan 2022, Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2022, Pazar Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
1 Mayıs 2022, Pazar Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba Ramazan Bayramı Kapalı
19 Mayıs 2022, Perşembe Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
8 Temmuz 2022, Cuma Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2022, Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2022, Salı Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2022, Cuma Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2022, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı Kapalı