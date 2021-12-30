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Haber Giriş: 30 Aralık 2021 - 09:48 | 

31 Aralık’ta borsa tatil mi? Yılbaşında Borsa İstanbul açık mı? Açıklama geldi

Borsa İstanbul’un açık olup olmadığı merak ediliyor. Yılbaşı heyecanı giderek artıyor. Yeni yıla az bir zaman kala vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Her sene 1 Ocak günü resmi tatil oluyor. Bu tarihte birçok kurum kapalı oluyor. Bu sene 1 Ocak günü cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık’ta borsa tatil mi? Yılbaşında Borsa İstanbul açık mı?

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Borsa’nın açık olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yılbaşı için geri sayım başladı. Vatandaşlar bu sene yeni yıl kutlamalarını cuma akşamı yapacaklar. 1 Ocak resmi tatiller arasında yer alıyor. Yılbaşı günü her sene Borsa İstanbul kapalı oluyor.
231 ARALIK’TA VE YILBAŞINDA BORSA TATİL Mİ

31 ARALIK’TA VE YILBAŞINDA BORSA TATİL Mİ?

31 Aralık’ta borsa aynı saatlerde işleme devam edecek. 1 Ocak ise resmi tatil olacak. Yeni Yıl Tatili olması sebebi ile borsa kapalı olacak.
3İŞTE BORSA İSTANBUL’UN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

İŞTE BORSA İSTANBUL’UN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

1 Ocak 2022, Cumartesi Yeni Yıl Tatili       Kapalı

23 Nisan 2022, Cumartesi            Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı        Kapalı

1 Mayıs 2022, Pazar        Emek ve Dayanışma Günü           Kapalı

1 Mayıs 2022, Pazar        Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)         Saat 13:00'e kadar

2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba         Ramazan Bayramı            Kapalı

19 Mayıs 2022, Perşembe           Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı              Kapalı

8 Temmuz 2022, Cuma  Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)             Saat 13:00'e kadar

9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı           Kurban Bayramı               Kapalı

15 Temmuz 2022, Cuma               Demokrasi ve Milli Birlik Günü   Kapalı

30 Ağustos 2022, Salı     Zafer Bayramı    Kapalı

28 Ekim 2022, Cuma       Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)   Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2022, Cumartesi             Cumhuriyet Bayramı      Kapalı
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