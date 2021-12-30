31 Aralık’ta borsa tatil mi? Yılbaşında Borsa İstanbul açık mı? Açıklama geldi

İŞTE BORSA İSTANBUL’UN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

1 Ocak 2022, Cumartesi Yeni Yıl Tatili Kapalı



23 Nisan 2022, Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı



1 Mayıs 2022, Pazar Emek ve Dayanışma Günü Kapalı



1 Mayıs 2022, Pazar Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar



2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba Ramazan Bayramı Kapalı



19 Mayıs 2022, Perşembe Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı



8 Temmuz 2022, Cuma Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar



9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı Kurban Bayramı Kapalı



15 Temmuz 2022, Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı



30 Ağustos 2022, Salı Zafer Bayramı Kapalı



28 Ekim 2022, Cuma Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar



29 Ekim 2022, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı Kapalı