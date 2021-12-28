31 Aralık’ta bankalar yarım gün mü, açık mı? Cuma günü bankalar saat kaça kadar açık? İşte detaylar
31 Aralık’ta bankaların yarım gün olup olmadığı araştırılıyor. Yeni yıla az bir zaman kaldı. 2022 yılının gelişini kutlamak isteyenler hazırlıklarını hızlandırdılar. Bu sene yılbaşı cuma akşamına denk geliyor. 1 Ocak Cumartesi günü ise yılbaşı tatili olacak. Peki, 31 Aralık’ta bankalar yarım gün mü, açık mı? Cuma günü bankalar saat kaça kadar açık?
Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. Yeni yıla az bir zaman kala vatandaşlar 31 Aralık ile ilgili araştırmalarını da hızlandırdılar. Her yıl 1 Ocak günü resmi tatil oluyor ve bankalar kapalı oluyor. Bu sene 1 Ocak, cumartesi gününe denk geliyor. 31 Aralık tarihinde ise bankalar hizmet vermeye devam edecek.
31 ARALIK’TA BANKALAR AÇIK MI?
31 Aralık’ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değil, resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecekler.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.