31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak?
Yılbaşı heyecanı günler öncesinden başladı. Geçtiğimiz yıl yılbaşı Covid-19 önlemleriyle geçmişti, bu yıl için ise bir kısıtlama olup olmayacağı henüz açıklanmadı ancak vatandaşlar tatil takvimini merak ediyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak?
Yılbaşına sayılı günler kala 31 Aralık gününün tatil olup olmadığı soruları artış gösterdi. Özellikle şehir veya ülke dışına seyahat yapacak olanlar, yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor.