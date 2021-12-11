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Haber Giriş: 11 Aralık 2021 - 16:59 | 

31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak?

Yılbaşı heyecanı günler öncesinden başladı. Geçtiğimiz yıl yılbaşı Covid-19 önlemleriyle geçmişti, bu yıl için ise bir kısıtlama olup olmayacağı henüz açıklanmadı ancak vatandaşlar tatil takvimini merak ediyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak?

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Yılbaşına sayılı günler kala 31 Aralık gününün tatil olup olmadığı soruları artış gösterdi. Özellikle şehir veya ülke dışına seyahat yapacak olanlar, yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor.
231 ARALIK TATİL Mİ

31 ARALIK TATİL Mİ?

Yılbaşı tatili 1935 yılından bu yana tatil olarak geçiriliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiye göre, 31 Aralık ise yarım gün değil.
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2022 yılının ilk günü olan 1 Ocak cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle yılbaşı tatili 2 gün sürecek.
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