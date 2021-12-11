31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman ayın kaçında başlayacak?

31 ARALIK TATİL Mİ?

Yılbaşı tatili 1935 yılından bu yana tatil olarak geçiriliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiye göre, 31 Aralık ise yarım gün değil.