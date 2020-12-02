31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık 2020 tatil mi?

31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil mi sorusu, 31 Aralık günü için ek mesai durumunun olup olmadığını merak eden birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. 31 Aralık yarım gün mü sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, yılbaşı öncesi çalışmalarına karşılık mesai formu doldurabilecek. Peki, 31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil olarak mı geçiyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



31 ARALIK YARIM GÜN MÜ VE RESMİ TATİL Mİ?



Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.



31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.