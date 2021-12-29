31 Aralık ve yılbaşında PTT açık mı, tatil mi? PTT çalışma saatleri

31 Aralık ve yılbaşında PTT’nin açık olup olmadığı merak ediliyor. Yeni yıla az bir zaman kala PTT’de işlem yapacak olan vatandaşlar kurumun çalışma saatlerini araştırmaya başladılar. PTT, pazar günü ve resmi tatillerde hizmet vermiyor. 31 Aralık tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor.