31 Aralık ve yılbaşında PTT açık mı, tatil mi? PTT çalışma saatleri
31 Aralık ve yılbaşında PTT’nin açık olup olmadığı merak ediliyor. Yeni yıla az bir zaman kala PTT’de işlem yapacak olan vatandaşlar kurumun çalışma saatlerini araştırmaya başladılar. PTT, pazar günü ve resmi tatillerde hizmet vermiyor. 31 Aralık tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor.
31 ARALIK VE YILBAŞINDA PTT AÇIK MI?
31 Aralık resmi tatil olmadığı için bu tarihte PTT hizmet vermeye devam edecek. PTT Kargo hafta içi ve cumartesi günleri çalışmaktadır. Pazar günü ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Yılbaşı resmi tatili olan 1 Ocak bu sene cumartesi gününe denk geliyor.