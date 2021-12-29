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Haber Giriş: 29 Aralık 2021 - 12:41 | 

31 Aralık ve yılbaşında PTT açık mı, tatil mi? PTT çalışma saatleri

31 Aralık için sayılı gün kaldı. Yeni yılın gelişi 31 Aralık akşamı kutlanacak. Vatandaşlar bu tarihe az bir zaman kala hazırlıklarını hızlandırdılar. 1 Ocak bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Her sene bu tarih resmi tatil oluyor. Peki, 31 Aralık ve yılbaşında PTT açık mı?

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31 Aralık ve yılbaşında PTT’nin açık olup olmadığı merak ediliyor. Yeni yıla az bir zaman kala PTT’de işlem yapacak olan vatandaşlar kurumun çalışma saatlerini araştırmaya başladılar. PTT, pazar günü ve resmi tatillerde hizmet vermiyor. 31 Aralık tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor.
231 ARALIK VE YILBAŞINDA PTT AÇIK MI

31 ARALIK VE YILBAŞINDA PTT AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için bu tarihte PTT hizmet vermeye devam edecek. ​ PTT Kargo hafta içi ve cumartesi günleri çalışmaktadır. Pazar günü ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Yılbaşı resmi tatili olan 1 Ocak bu sene cumartesi gününe denk geliyor.

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Hafta içi PTT şubeleri genellikle 08:30 – 17:00 arası hizmet veriyor. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
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