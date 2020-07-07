31 Ağustos'ta okula gitmek zorunlu mu? MEB bilgileri
31 Ağustos'ta okullar gitmek zorunlu mu sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı okullarda yeni dönem açılış tarihini yayımlamasının ardından merakla araştırılmaya başlandı. 31 Ağustos'ta okula gitmek zorunlu mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Peki, telafi eğitimi dolayısıyla 31 Ağustos'ta açılacak olan okullara gitmek zorunlu olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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31 Ağustos'ta okullara gitmek zorunlu olacak mı sorusunun cevabı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verildi. Bakanlık yayımladığı okulların açılış takvimini, 31 Ağustos olarak belirtti. Peki, 31 Ağustos'ta okullar açıldığı zaman gitmek zorunlu olacak mı? Devamsızlıktan düşecek mi? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgilerMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, paylaşımında "Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde. 31 Ağustos’ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
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MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.
Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
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İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.
Tüm bu bilgiler ele alındığında okulların resmi açılış tarihinin 31 Ağustos olduğu, telafi eğitimi belirtilmediği için resmi olarak açılışın bu tarihte yapılacağı söylenebilir. Dolayısıyla devamsızlıklar alınmaya başlanacaktır.