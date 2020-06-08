31 Ağustos okul zorunlu mu olacak? Okullar 31 Ağustos'ta açılıyor

Özel okullar için 15 Ağustos tarihinde başlayacak olan telafi eğitimi, devlet okullarında 31 Ağustos'ta başlıyor. Öğrencilerin yüz yüze eğitim ile eksiklerinin telafi edilmesinin amaçlandığı telafi eğitimi, devlet okullarında yıl içerisinde de devam edecek. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar;Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi.