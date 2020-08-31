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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 19:12 | 

31 Ağustos Koronavirüs Tablosu: Türkiye'de ve dünyada corona virüsü (corona virüs) vaka iyileşen ve ölüm sayısında son durum

31 Ağustos Koronavirüs Tablosu vaka ve ölüm sayısı ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısını duyurdu. Türkiye Koronavirüs tablosuna göre, 44 kişi vefat etti, 1.087 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. Diğer yandan, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 25 milyon 182 bini aştı. Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 17 milyon 412 bine ulaştı, salgında bugüne kadar 844 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Peki, Türkiye koronavirüs tablosunda son durum nedir? İşte, 31 Ağustos Koronavirüs Tablosu: Türkiye'de ve dünyada corona virüsü (korona virüs) vaka iyileşen ve ölüm sayısı...

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Vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 182 bin 313’e çıkarken, virüs saptanan 17 milyon 515 bin 59 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 820 bin 318 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de 6 milyon 139 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 186 bin 857 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle;

"Brezilya (3 milyon 846 bin 965), Hindistan (3 milyon 546 bin 705), Rusya (990 bin 326), Peru (639 bin 435), Güney Afrika (622 bin 551), Kolombiya (599 bin 914), Meksika (591 bin 712), İspanya (455 bin 621), Şili (408 bin 9), Arjantin (401 bin 239), İran (371 bin 816), İngiltere (332 bin 752), Suudi Arabistan (313 bin 911), Bangladeş (308 bin 925), Pakistan (295 bin 636), Fransa (272 bin 530), Türkiye (267 bin 64) ve İtalya (266 bin 853)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı;

"Brezilya (120 bin 856), Meksika (63 bin 819), Hindistan (63 bin 690), İngiltere (41 bin 498), İtalya (35 bin 473), Fransa (30 bin 602), İspanya (29 bin 11), Peru (28 bin 607), İran (21 bin 359), Kolombiya (19 bin 64), Rusya (17 bin 93), Güney Afrika (13 bin 981) ve Şili (11 bin 181)."

30 Ağustos korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu. İşte, ülkemizde ve dünyada son durum....

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 1087 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926 oldu. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde.

3TÜRKİYEDE SON DURUM
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TÜRKİYE'DE SON DURUM

Bakan Koca, 30 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde" dedi.

4DÜNYADA SON DURUM
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DÜNYADA SON DURUM

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı gösteri düzenlendi. Binlerce kişi, hükümetin aldığı önlemleri protesto etmek için Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkesinde de vakaların tekrar arttığını belirterek, gelecek hafta okulların yeniden açılmasıyla salgının yayılmasını durdurmada zorluk yaşayabileceklerini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de de "Querdenken 711" adlı oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

İtalya'da son haftalarda tatil için gelip gidenler sebebiyle salgının merkez üssü haline gelen Sardinya Adası'ndaki Tempio Pausania Cumhuriyet Savcılığı, virüsün hızla yayıldığı tespit edilen, aralarında gece kulüplerinin de bulunduğu bazı mekanlara ilişkin soruşturma başlattı.

Hollanda'da hükümet, salgın tedbirleri kapsamında ülkedeki bütün vizon çiftliklerinin gelecek yıl kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Brezilya'da Rio de Janeiro Eyalet Valisi Wilson Witzel, salgınla mücadele kapsamında tıbbi malzeme ve sağlık hizmeti alımında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Brezilya Yüksek Adalet Divanı tarafından geçici olarak görevinden alındı.

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Endonezya Sağlık Bakanlığı, 3 bin 308 yeni vakayla "salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını" açıkladı. Toplam vaka sayısının 169 bin 195’e yükseldiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 261’e, iyileşenlerin sayısı da 122 bin 802’ye çıktı.

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te forma giyen Boli Bolingoli'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi.

Kazakistan'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, resmi olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) klinik denemeler listesine alındı.

Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu kararıyla karantina rejimi 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Karara göre, Bakü ve Sumgayıt kentleri ile Abşeron ilinde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak. Yeni kararla müze ve sergi salonlarının açılmasına izin verilirken ülkenin kara ve hava sınırları ise eylül sonuna kadar kapalı olacak.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.

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