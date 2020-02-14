30 yıl hapsi duyunca namaza durdu

Barış Küçük’ün ablası İlkay Küçük, Hürriyet’te yaptığı açıklama şunları söyledi: “Sadece Barış’ın katili olarak değil, işlediği diğer suçlarla birlikte bu cezayı aldı. Suç üreten biriydi, tutuklu olsaydı kardeşimi kaybetmiş olmayacaktık. Tabi hukuki yaptırımların da yeterli olmaması suçluları cesaretlendiriyor. Fakat dava başından beri polisin ve hâkimin kararlılığından böylesi bir yüksek cezanın çıkacağını tahmin ediyorduk. Tabiiki hiçbir şey kardeşimi geri getirmeyecek ama soruşturmayı yürütenlerin en başından belirttiği gibi, çok masum bir hayat ve sürekli suç üreten biri vardı. Umarız ki, daha fazla insan bu şekilde hayatını kaybetmez ve bu davadan çıkan karar emsal teşkil eder.”