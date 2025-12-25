İyi günde kötü günde beraberdik... 30. yıl bitti!

Aşkı uğruna her şeyi bırakıp gitmişti...

Bir dönemin gözde mankeni ve oyuncusu Didem Uzel, 2012 yılında nikâh masasına oturduğu iş insanı Selim Sarı ile evliliklerinde 13. yılı geride bıraktı.Kariyerinin zirvesindeyken aşkı için Amerika’ya taşınan Uzel, pandemide kısa bir süreliğine Türkiye’ye dönmüş, ardından eşinin işleri nedeniyle yeniden Amerika’ya yerleşmişti. Türkiye ve Amerika arasında mekik dokuyan ünlü isim, evliliklerinin 13. yılını romantik bir paylaşımla kutladı. “Tam 13 yıl... +3 yıl daha 16 yıl! Dile kolay beraber yaşlanmak, keskin virajları alırken bazen yuvarlanmak… Sonra tekrar ayağa kalkmak, uzun yolculuklara çıkmak… 16 yıla çok şey sığdırdık lakin yeni hikâyeler yazmak için yeni bir kapıyı açtık ve içeri girdik. Nice 13 senelere…”