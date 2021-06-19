30 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte aşılama çalışmalarında son durum!
Aşı programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlandı. Sağlık Bakanı Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz Kovid-19 aşılarının tamamlandığını bildirdi. Peki, 30 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı bugün itibariyle 40 milyon 389 bin 906'ya ulaştı. Aşılama çalışmaları devam ederken, 30 yaş üstü vatandaşlar için de merakla beklenen aşı tarihi belli oldu. İşte, aşılama çalışmalarında son durum...
2
BAKAN TARİH VERDİ
30 yaş üzeri vatandaşlar, yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." bilgisini paylaştı.
3
KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 26 milyon 106 bin 902, ikinci doz aşı 14 milyon 283 bin 4 oldu. Böylece doz miktarı, 40 milyon 389 bin 906'ya yükseldi.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 4 milyon 900 bin 707, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 329 bin 450, toplam 7 milyon 230 bin 157, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 201 bin 720, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 194 bin 556, toplam 3 milyon 396 bin 276, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 757 bin 39, ikinci doz aşı sayısı 974 bin 773, toplam 2 milyon 731 bin 812 doz olarak kayıtlara geçti.
4
5 BİN 575 KİŞİ POZİTİF
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 497 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.
Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.