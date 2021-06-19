30 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte aşılama çalışmalarında son durum!

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 26 milyon 106 bin 902, ikinci doz aşı 14 milyon 283 bin 4 oldu. Böylece doz miktarı, 40 milyon 389 bin 906'ya yükseldi.



İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 4 milyon 900 bin 707, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 329 bin 450, toplam 7 milyon 230 bin 157, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 201 bin 720, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 194 bin 556, toplam 3 milyon 396 bin 276, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 757 bin 39, ikinci doz aşı sayısı 974 bin 773, toplam 2 milyon 731 bin 812 doz olarak kayıtlara geçti.



