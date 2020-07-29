30 Temmuz arefe günü (yarın) eczaneler açık mı? İşte Kurban Bayramı ve arefe günü eczanelerin çalışma saatleri

KURBAN BAYRAMI VE AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU? 30 Temmuz Perşembe günü Kurban Bayramı arefesine denk geliyor. Bayram tatili bu sene 4,5 gün sürecek. Eczanelerin çalışma yönetmeliğine göre arefe günü ve bayram günlerinde uyulması gereken çalışma yönergeleri bulunmaktadır.



Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM’ler 13.00’e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;