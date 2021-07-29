30 Temmuz 2021: BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM haftanın indirimli ürünleri listesi
Her cuma en çok tercih edilen zincir marketlerden olan BİM indirimli ürünler kataloğunu yayınlıyor. 30 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu bu cuma havuzlu toplu kaydıraktan Relax çelik termosa, Micro spor şapkadan bebek saç traş makinesine pek çok ürünü indirimli alma imkanı sunuyor. İşte, 30 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu..
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Zincir marketler her hafta belirli günlerde en çok sevilen ürünlere indirimli olarak bir katalogda yer veriyor. Pek çok kişinin takip ettiği marketlerden biri olan BİM’de her cuma olduğu gibi 30 Temmuz cuma günü aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte merak edenlere BİM haftanın indirimli ürünler listesi.