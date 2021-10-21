30 oyunda 40 bin seyirci

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliği ile sahnelenen “Amadeus”, 30 oyunda 40 bin seyirciye ulaştı.
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Oyun, seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus”, kasım ayında da Konya ve Ankara turnelerine çıkmaya hazırlanıyor.
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Harbiye’de Türk-Yunan dostluğu
Zülfü Livaneli ile “Sevdalım Hayat” ekibi Kerki Solfej’in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Konserin Mikis Theodorakis anısına düzenlenen ikinci yarısında Theodorakis’in son solisti Betty Harlafti de sahneye çıktı. Livaneli ve Harlafti “Mayıs Çiçeği” ve “Yiğidim Aslanım” şarkılarını Türkçe ve Yunanca seslendirdi. Konsere gelenler arasında Yunanistan eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı George Papandreou da vardı. Livaneli’nin daveti üzerine sahneye çıkan George Papandreou “Zaman zaman her iki devlet arasında sorunlar yaşansa da aslında hem Yunan hem de Türk halkı barış ve iş birliği istiyor. Hepimiz bundan yanayız” dedi.
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Linet’le sahnede
Aranjör ve DJ Mert Aydın, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında performans sergiledi. Linet’le birlikte sahneye çıkan Aydın, elektronik sound’da “İsyan” ve “Nasip Değilmiş” şarkılarını çaldı. Aydın’ın yeni bir versiyonla hazırladığı “Mağusa Limanı” türküsünü ilk kez kez Kuruçeşme Açıkhava’da seslendiren Linet, büyük alkış aldı.
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Sanat engel tanımaz
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 12’nci sezonunda “fark yaratan” seçilen Gamze Elibol, gerçekleştirdiği atölyelerle kadınların ve çocukların hayatına sanatla dokunuyor. Çevresinde “Umut abla” olarak bilinen ve çocukken geçirdiği hastalık sonrası yürüme yetisini kaybeden Elibol, sanatın engel tanımadığını göstermek istiyor. Elibol, “Biricik ve Alicik” isimli Türkiye’nin ilk tekerlekli sandalye kullanıcısı kuklaları ile birlikte yaşam ve farklılıklar üzerine çocuklara hikayeler anlatıyor.
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Fenomenlere eleştiri
Gülşah Tanrıöver, sosyal medya fenomenlerini eleştirdi. Tanrıöver, “Değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. Aslında bu güzel bir durum ancak bu süreçte dijital dünya fenomenlerinin toplum yapısına uygun olmayan hallerde karşımıza çıkması ve sanatçılarımızın gereksiz tartışmalara girmesinin toplum beğenisine zarar vereceğini düşünüyorum” dedi.
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Yeni versiyon
Mesud Paragan, 2019’da akustik olarak YouTube sayfasında yayınladığı “Neden Bilmem” şarkısını yeni bir tekli versiyonu ile dinleyicilerle buluşturdu. ILS Vision Music etiketiyle yayınlanan şarkının sözü ve müziği Mesud Paragan, düzenlemesi Deniz Güneysel imzası taşıyor.
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Miskin’den “Uzak”
Miskin grubu yeni şarkısı “Uzak”ı yayınladı. Şarkı, yayınlandığı gün Apple Music’te “Türkçe Alternatif ve Rock Klipleri” listesine 1 numaradan, “Zirvedekiler: Türkçe Rock” listesine 2 numaradan ve Spotify’da “Fresh Finds Türkiye” listesine 2 numaradan girdi.
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“Yak Yak”la zirvede
Cudi Harman, söz ve müziği kendisine ait olan “Yak Yak” adlı şarkısını beğeniye sundu. Şarkının video klibi ise Mehmet Şahin’in yönetmenliğinde çekildi. NetD Müzik’in YouTube kanalında yayına giren “Yak Yak” klibine beğeni yağdı. Şarkı, iTunes Store’un “En Popüler Şarkılar” ve “En Çok İndirilenler” listesinde de 1 hafta boyunca 1 numarada kaldı.
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Boks dersleri alıyor
Batuhan Sert, boks dersleri almaya başladı. Yeni projeler için görüşmelerinin devam ettiğini belirten oyuncu, boş vaktini boks antrenmanları yaparak geçirdiğini söyledi: “Küçük yaşlardan itibaren basketbol, futbol, aikido, okçuluk ve yüzme ile ilgileniyordum. Şimdilerde ise boksa ağırlık verdim.”
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Yeni şarkı
Seren Akıska, “Arasan da” adlı yeni şarkısını beğeniye sundu. Sözü ve müziği Sude Bilge Demir’e ait olan şarkının düzenlemesini Sonat Sözer yaptı. Şarkıya Kubilay Kasap yönetmenliğinde klip de çekildi. Klip, Akıska’nın YouTube kanalında yayınlandı.
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70 milyon izlenme
Adele’in yeni albümü “30”dan Sony Müzik etiketiyle yayınladığı ilk single’ı “Easy On Me” dünya çapında 24 milyonu aşkın dinlendi. K-Pop grubu BTS’in “Butter” şarkısıyla Spotify’daki “tek günde en çok dinlenen şarkı” rekorunu kıran Adele, “Spotify Türkiye Top 50” listesine 30’uncu sıradan giriş yaptı. Şarkının klibiyse YouTube’da 3 günde 70 milyon izlenme sayısına ulaştı.
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Murathan Mungan şarkıları söylediler
Yazar Murathan Mungan’ın sözlerini yazdığı şarkıları birbirinden ünlü isimler önceki akşam senfoni orkestrası eşliğinde Turkcell Vadi Açıkhava’da seslendirdi. Demet Sağıroğlu, Ceylan Ertem, Pelin Akil, Başak Gümülcinelioğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Tansel Öngel gecede sahne alan isimler oldu. Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası da kadrodaki sanatçılara eşlik etti. Duygusal anların eğlenceli dakikalarla renklendiği konserde, izlemeye gelen binlerce kişi her bir şarkıya dev koro halinde dahil oldu.
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Eşine özel şarkı
Barış Manço’ya yıllarca sahnede eşlik eden müzisyenlerden oluşan 24 Ayar grup üyelerinden Rec Rocero (Recep Işık), yakın zamanda kaybettiği eşi Paula Işık’ın anısını yaşatmak için şarkı hazırladı. Eşine ithaf ettiği “Elveda” tüm dijital platformlarda yayınlandı. Rec Rocero, eşi Paula’nın son 8 saatinde yanındayken kendisine söylediği sözlerden oluşan şarkısıyla ilk kez mikrofon başına geçti. Şarkının video klip çekimleri Ses Tiyatrosu ve Şile’de İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde iki günde çekildi.
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3’üncü ormanını yeşertecek
Gökhan Türkmen, doğa için çalışmalarına devam ediyor. Sanatçı hayranlarıyla beraber yeşerteceği üçüncü ormanın çalışmalarına başladığını duyurdu. Türkmen, ayrıca “Vay Halimize”, “İnsanız Ayıbı Yok”, “Yüzüme Vurma” şarkılarının dijital gelirini Ege Orman Vakfı’na bağışladı ve özel günlerde fidan bağışında bulunarak Melike Turgut ve Melis Özsoysal Ormanları’nı oluşturdu.
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Uriel’den “Nerdesin”
30 yıl sonra müzik dünyasına dönen Uriel, cover çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Uriel, bu kez 90’lı yıllarda Ayşen’in seslendirdiği “Nerdesin”i yorumladı. Şarkı, yeni versiyonunda bambaşka bir ruha büründü. Klibiyle birlikte dijital platformlarda yayınlanan şarkının, remiks versiyonu da çok yakında paylaşılacak.