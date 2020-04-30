30 Nisan 1975 Saat:13.30... Huzurla uyuyun ben daha buralardayım!
İşte yıldızların evet dediği 'o anlar' ve anı ölümsüzleştiren fotoğraflar...
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Gül Sunal, merhum eşi Kemal Sunal ile evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı...
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Gül Sunal, fotoğrafın altına "30 Nisan 1975 Saat:13.30 Beyoğlu Evlendirme Dairesi... Huzurla uyuyun ben daha buralardayım..." notunu düştü.
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İşte yıldızların evet dediği 'o anlar' ve anı ölümsüzleştiren fotoğraflar...
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Müzisyen Kaan Boşnak uzun zamandır aşk yaşadığı Başak Ceylan Torun ile nikah masasına oturdu.'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak, evlenmek için karantina günlerinin bitmesini beklemedi.
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Ünlü müzisyen, festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun'la dünyaevine girdi. Bugün öğle saatlerinde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlenen Kaan Boşnak'ın nikahına, koronavirüs önlemleri nedeniyle az sayıda yakını katıldı. Çiftin bu özel anlarını sevenleri sosyal medyadan takip etti.
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Yönetmen Kemal Başbuğ, eşi ile Yeşeren Başbuğ evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Başbuğ, bu fotoğrafın altına "Yıl 2006... iyi günde ve kötü günde beraberliğimizin 14. Yılını da oğlumuzla birlikte tamamladık. Daha nice mutlu yıllar bizim olsun Karıcım seni ve oğlumu çok seviyorum" notunu düştü.
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Belkıs Akkale eşi ile evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Akkale fotoğrafın altına "Bu gün bizim evlilik yıl dönümümüz..45 yıllık bir mutluluk" notunu düştü.
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Kendisinden 33 yaş küçük nişanlısı ile evlilik hazırlığı yapan ve 'daha önce bir kez evlendim' diyen Nuri Alço'nun 1974 yılında Fulden Uras'ın anneannesiyle de nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Fulden Uras, bilinmeyen evliliğin detaylarını canlı yayında anlattı.
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"Anneannem Nuri Alço'yu tanıdığında Nuri Eskişehir'de ilaç teknikeriydi. İstanbul'a gelme sebebi de benim anneannem. Aralarında yaş farkı var. Nuri Alço benim annemle yaşıttı. Ben çocuktum evlendiklerinde. Benim anneannem dünya görüşü çok açık, 1974 yılında mavi gelinlik giyecek kadar modern bir kadındı. Ben genç kız olduğumda Nuri Alço hala anneannemin eşiydi."
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"Nuri Alço ozamanın ünlü bir şarkıcısına aşık oldu. Bir aldatılma var. Nuri Alço çok inkar etti. Biz ona hiç 'dede' demedik, hep 'Nuri' dedik. Bir gün Mali'nin programına katıldım. Nuri Alço da vardı. Ben 'Nuri benim dedem' dedim. Kuliste 'kızım niye söylüyorsun' diye bana kızdı."
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"Anneannemin vefat ettiği gün Nuri Alço'yu aradık. Belki gelmek ister diye. Telefona abisi çıktı. 'Nuri By-Pass oldu' dedi. Benim anneanne çok varlıklı bir kadındı. Benim sülalem Nuri Alço'yu kabul ettiyse o da bu evliliği kabul edecek. inkara gerek yok, fotoğraflarla ortada her şey."
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"Sanıyorum ki aralarında 17-18 yaş var. Anneannem bana 'Ben bir gün bunu gazeteye vereceğim' derdi. Anneannem rahat uyusun. Ben Türkiye'ye söyledim. Nuri Alço'nun ilk evliliği benim anneannem Sevinç Gülle'dir."
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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Fulden Uras, bilinmeyen evliliğin detaylarını canlı yayında anlattı.
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Sanat ve sinema dünyasının ünlü isimleri hayatlarının en özel anları...
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ÇAĞLA ŞIKEL - EMRE ALTUĞ
Yaklaşık 4 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan manken Çağla Şikel ile aktör ve şarkıcı Emre Altuğ, Sortie’de dünya evine girdi. Çift, "hayatımızın en özel anıydı" dedikleri nikah törenini çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Çift 7 yıl sonra ayrılık kararı aldı.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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ATA DEMİRER - ÖZGE BORAK
Ata Demirer ile Özge Borak böyle evlenmişti. Ancak bu mutluluk mazide kaldı.
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BARIŞ MANÇO - LALE MANÇO
Sanatçı Barış Manço, yapımcı Lale Manço ile nikah masasına oturdu.
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BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ
Binbir Gece dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan iki ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Les Ottomans Otel’de evlendi. Korel, şahitler huzurunda atılan imzanın ardından böyle poz verdi. Çiftin Ali adında bir de oğlu var.
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BURAK HAKKI - SEMA ŞİMŞEK
Podyumların örnek çiftlerinden Burak Hakkı ve Sema Şimşek yakın dostlarının katıldığı düğün töreni ile 2001 yılında evlendi. Çift nikah gecesini bu pozla ölümsüzleştirdi. Ancak mutluluk 11 yıl sonra gelen ayrılıkla bozuldu.
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COŞKUN SABAH - CEYDA OKAY Sanatçı Coşkun Sabah, manken Ceyda Okay ile Conrad Oteli Havuzbaşı'nda yapılan törenle dünyaevine girdi. Sabah, törenin ardından eşiyle ilk pozunu verdi.. Çift geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşandı
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DEMET ŞENER - İBRAHİM KUTLUAY
Manken Demet Şener büyük aşk yaşadığı basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlendi. Çift nikahın ardından basının karşısına geçti. Ancak bu mutluluk kavgalı bir boşanma sürecinden sonra resmi olarak bitti.
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DOLUNAY SOYSERT - SİNAN TUZCUOĞLU
Oyuncu Dolunay Soysert kendisi gibi oyuncu olan Sinan Tuzcu ile 2007 yılında evlendi ve bu kare çiftin nikahından hemen sonra çekildi. Ünlü çift de boşandı.
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DEMET AKALIN - OKAN KURT
Demet Akalın büyük aşk yaşadığı işadamı Okan Kurt ile dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah töreni öncesi Akalın ve Kurt objektiflerin karşısına geçti.
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EBRU ŞALLI - HARUN TAN
Ebru Şallı, üç yıl birlikte olduğu Harun Tan'la Swissotel'de düzenlenen bir düğünle 2002 yılında evlendi. Ancak iki çocuk sahibi olmalarına rağmen boşandılar.
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HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU
Hülya Avşar işadamı Kaya Çilingiroğlu ile 1997 yılında Paris'te evlendi. Çift o anı böyle ölümsüzleştirdi. Zehra isimli bir kızları olan Çilingiroğlu ve Avşar, 2005 yılında yollarını ayırdı.
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EMRE BELÖZOĞLU - TUĞBA GÜREVİN
Fenerbahçeli yıldız futbolcu Emre Belözoğlu bir süredir birlikte olduğu Tuğba Gürevin ile evlendi. Çift nikahın ardından böyle poz verdi.
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EROL EVGİN - EMEL EVGİN
Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaşı Emel Evgin ile 28 Şubat 1973’te evlendi. İkili tören öncesi böyle poz verdi.
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KAYA ÇİLİNGİROĞLU - FERAYE TANYOLAÇ
İşadamı Kaya Çilingiroğlu uğruna eşinden boşandığı Feraye Tanyolaç ile evlendi. Çift sürpriz nikahı fotoğraf karesiyle ölümsüz kıldı. Ancak onlar da beklenmedik bir şekilde ayrıldı.
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GAMZE ÖZÇELİK - UĞUR PEKTAŞ
Oyuncu Gamze Özçelik "Arka Sokaklar" dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile nikah masasına oturdu. Ancak birliktelik uzun sürmedi. Mutlu günlerden geriye ise el ele çekilmiş bu kare kaldı. Fakat ünlü çift şu sıralar yeniden evlenmeyi düşünüyor.
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GÖNÜL YAZAR - FAHRETTİN AKÇINAR
Gönül Yazar, işadamı Fahrettin Akçınar ile 1997 yılında Las Vegas'ta evlendi. Yazar ve Akçınar atılan imzaların ardından objektif karşısına geçti. Gönül Yazar'ın bu evliliği de boşanmayla sonuçlandı.
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FATİH TERİM - FULYA TERİM
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ilk ve tek evliliğini Fulya Terim ile yaptı.
Buse Terim, bir takipçisinin kendisine gönderdiği ve anne-babasının nikah törenine ait olan bu kareyi "Anne ve babamın düğün fotoğrafı inanmıyorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasında paylaştı.
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HÜLYA KOÇYİĞİT - SELİM SOYDAN
Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan 5 Temmuz 1968'de nikah masasına oturdu. İki ünlü ismin düğünü birçok basın kuruluşu tarafından yakından takip edildi. Koçyiğit ve Soydan'ın ilk pozu Ses dergisinde kapak olarak kullanıldı.
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KİBARİYE - ALİ KÜÇÜKBALÇIK
Şarkıcı Kibariye kendisinden 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. İşte o geceye ait bir fotoğraf.
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MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU
Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı ve bu fotoğraf nikahtan hemen önce çekildi.
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MEHMET ALİ ERBİL - TUĞBA ERBİL
Şovmen Mehmet Ali Erbil Roma'da uzatmalı aşkı Tuğba Coşkun ile evlendi. Konsolos Hüseyin Doğan'ın kıydığı nikâhta Mehmet Ali Erbil'in şahidi Ertan Ertekin olurken, Tuğba Coşkun'un şahidi ise Seda Sayan'dı. Ali Sadi adında bir oğulları olan ikili bir süre sonra yollarını ayırdı. O günden geriye ise bu fotoğraf kaldı.
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MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ
Ünlü assolist Muazzez Abacı, 1998 yılında boşandığı eşi Hasan Heybetli ile bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift imza atmadan önce bu pozu verdi.
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MUAZZEZ ERSOY - İSMET ÖZHAN
Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Ersoy, kliplerinde rol alan ve Kalbimi Kıra Kıra' dizisinde birlikte oynadığı manken İsmet Özhan'la Malkara'da sürpriz bir evlilik yaptı.
Çift nikahtan sonra objektiflerin karşısına geçti. Ancak mutluluk uzun sürmedi ve ikili yollarını ayırdı.
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MUSTAFA SANDAL - EMİNA JAHOVİC
Sanatçı Mustafa Sandal 4 yıl aşk yaşadığı Emina ile 2008 yılında evlendi. Sandal ve Jahovic nikahın ardından poz verdi. Çift geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldı.
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MÜJDE AR - SAMİM DEĞER
Oyuncu Müjde Ar, ilk evliliğini dönemin ünlü yönetmenlerinden Samim Değer ile yaptı. İşte o günlere ait bir kare...
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NEBAHAT ÇEHRE - YILMAZ GÜNEY
Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.
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NİHAN AKKUŞ - OKAN BURUK
Yaklaşık iki yıl aşk yaşayan manken Nihan Akkuş ile futbolcu Okan Buruk, Swissotel Sultanpark’ta düzenlenen törenle evlendi. Çift, nikah öncesi kameraların karşısına geçti.
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PINAR TEZCAN - KEREM ÖZÇAPKIN
Manken Pınar Tezcan iş adamı sevgilisi Kerem Özçapkın ile 2009 yılında evlendi. Çift, atılan imzaların ardından kameraların karşısına geçti.
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PINAR ALTUĞ - YAĞMUR ATACAN
Oyuncu Pınar Altuğ 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu.Altuğ, nikahın ardından nikah cüzdanı ile poz verdi.
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SAFİYE SOYMAN - ZİYA AKARÖZ
Safiye Soyman, Ziya Akaröz ile evlenirken henüz 13 yaşındaydı.
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SEDA SAYAN - ONUR ŞAN
Seda Sayan ile Onur Şan yaklaşık 40 davetlinin katıldığı özel bir nikah töreni ile evlendi. Aradığı mutluluğu bulamayan Sayan, eşinden boşandı. Evlilikten geriye bu fotoğraf kaldı.
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SEDA SAYAN - RIDVAN KILIÇ
Seda Sayan ilk evliliğini 1987 yılında futbolcu Rıdvan Kılıç ile yaptı. Çift nikahın ardından böyle poz verdi.
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SEDA SAYAN - SONER YAPÇACIK (1998-1999)
Seda Sayan, tanıştıktan 3 dakika sonra gelen evlilik teklifine "Evet" dedi. Ancak bu mutluluk çok kısa sürdü. Bu Seda Sayan'ın üçüncü evliliği oldu.
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TAMER KARADAĞLI - ARZU BALKAN
Tamer Karadağlı 8 yıldır beraberliğini sürdürdüğü Arzu Balkan ile dünya evine girdi. Çırağan Sarayı'ndaki düğün töreninde çiftin nikahını döneminŞişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Mutluluk uzun sürmedi ve çift yollarını ayırdı.
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MEHMET ALİ ERBİL - SEDEF ERBİL
Mehmet Ali Erbil , 21 yaşındaki Bilkent Üniversitesi öğrencisi Sedef Altuntaş'la Ankara'da evlendi. Gizli nikah bu fotoğrafla ortaya çıktı. Bir yıl evli kalan çift sürpriz bir şekilde boşandı.
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SİBEL CAN - SULHİ AKSÜT
Ünlü ses sanatçısı Sibel Can , Nakkaştepe deki evinde aile arasında kıyılan nikahla işadamı Sulhi Aksüt ile evlendi.Bu evlilikten Emir isminde bir oğulları olan Aksüt ve Can 2010 yılında boşandı. Nikah gecesinden geriye ise bu kare kaldı.
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SİBEL CAN- HAKAN URAL
O dönemde yıldızı yeni parlamış olan Sibel Can ile Hakan Ural 28 Eylül 1988'de gizlice evlendiler. Çift iki çocuk sahibi oldu. Ama evlilikleri uzun sürmedi.
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SEZEN AKSU - SİNAN ÖZER
Sezen Aksu 10 Temmuz 1981'de oğlu Mithat Can'ın babası Sinan Özer ile evlenmişti. Ancak Özer ve Aksu'nun evliliği uzun sürmedi.
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TAN SAĞTÜRK - ALONA ATABERK
Ünlü balet Tan Sağtürk, Alona Ataberk ile Tarabya'daki Fransız Bahçeleri'nde gizlice evlendi. Nikâhı, döneminŞişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Çift ilk pozlarını nikah öncesi verdi.
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TUĞÇE KAZAZ - YORGOS SEITARIDIS
Manken Tuğça Kazaz, uğruna din değiştirdiği Yunan sevgilisi Yorgos Seitaridis ile kilisede evlendi.Tuğçe Kazaz törenin ardından eşiyle dudak dudağa poz verdi. Aşkları olay yaratan çift kısa bir süre sonra boşandı.
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TÜLİN ŞAHİN - MEHMET ÖZER
Tülin Şahin iş adamı Mehmet Özer ile Swisotel Chalet Bahçede 2005 yılında evlendi.İşte o güne ait bir fotoğraf... Fakat çiftin 12 yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda sona erdi.
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O ZAMANLAR ADI BİLE BAŞKAYDI
Muazzez Ersoy adı henüz Hatice Yıldız Levent olduğu dönemde ilk evliliğini yaptı. O sırada sadece 16 yaşındaydı.
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