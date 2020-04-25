'30 milyon TL'lik evimi çalışanlarıma bırakacağım' demişti, Serdar Ortaç'tan açıklama

'Nafakayı ödeyemedim' "Daha nafakayı ödeyemedim. Her ay ödeniyor. Belli bir limite gelince bitiyor. Ömür boyu değil. 2020'nin sonunda biter herhalde. Ödeyemedim ama kız hiçbir şey demedi.Nafakaya gelene kadar elemanlar var yanımda, onların aileleri var... Onları bitirmem lazım. "