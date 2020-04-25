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Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 13:08,

'30 milyon TL'lik evimi çalışanlarıma bırakacağım' demişti, Serdar Ortaç'tan açıklama

Serdar Ortaç 2. Sayfa programına konuk olmuş, 'İstinye'de 30 milyonluk evim var. Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi' demişti. Serdar Ortaç, o sözlerine açıklık getirdi.

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Hafta içi Nişantaşı'nda görüntülenen Serdar Ortaç sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Nafakayı ödeyemiyorum demedim. Zorlanıyorum masraf çok dedim. Ev olayı sohbet arasında geçti. Neden olmasın. Benden sonra rahat etsinler... Ortalama 30 senedir 10-15 kişi bana bakıyor. Aile yarısı onlar. Paranın bir önemi yok artık. Sağlığım olsun. Para ile yapacağım her şeyi yaptım"

2SERDAR ORTAÇ NELER ANLATMIŞTI

SERDAR ORTAÇ NELER ANLATMIŞTI?

İşte Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programına yaptığı çok konuşulan açıklamaları:

"30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin.Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım. "

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"Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim."

4Aylık 400-500 bin giderim var

'Aylık 400-500 bin giderim var'

"Yine kazanacağım. Bu sefer neyi yapmamam gerektiğini bileceğim. 5 milyon kredi almıştım her ay 118 bin ödüyorum. Onunla bitmiyor ki... Aylık 400-500 bin giderim var. "

5Nafakayı ödeyemedim

'Nafakayı ödeyemedim'

"Daha nafakayı ödeyemedim. Her ay ödeniyor. Belli bir limite gelince bitiyor. Ömür boyu değil. 2020'nin sonunda biter herhalde. Ödeyemedim ama kız hiçbir şey demedi.Nafakaya gelene kadar elemanlar var yanımda, onların aileleri var... Onları bitirmem lazım. "

630 milyonluk ev çalışanlarıma...

'30 milyonluk ev çalışanlarıma...'

"Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi. Benim için 30 sene çalışanlara... İstinye'nin tepesinde evim var. 30 milyon TL... Dünya para ediyor. Ben gidince ne olacak? Yanımda çalışanlar alsın diyorum. Bari benden sonra rahat yaşasınlar."

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Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

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