30 Mayıs korona virüs (coronavirüs) tablosu: Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka ve ölüm sayısında son durum
Corona virüs tablosu iyileşen, hasta ve ölüm sayısı ile güncelleniyor. Türkiye koronavirüs takvimini günlük paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs corona virüs tablosunda ölüm sayısının 28 olduğunu açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs risk ve yoğunluk haritası da yeniden şekillendi.Türkiye'de vaka sayısının düşmesiyle beraber normalleşme sürecinin ikinci adımları başlarken, dünyadan da sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Korona virüs son durum tablosunda son 24 saat içinde gelen verilere göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 2 milyon 650 bine yaklaşırken, can kaybı da 364 bine ulaştı.İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 215 artarak 38 bin 376'ya yükseldi. İşte, Türkiye ve dünyada korona virüs (covid 19) son durum vaka, ölüm sayısı ve corona virüs risk haritası...
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Corona Virüs salgını dünya genelinde vaka sayısı 5.944.500 oldu. 24 saat içinde gelen son verilere bakıldığında Amerika ve Brezilya'da vakalar hızla artmaya devam ediyor. Bu ülkelere takip eden Rusya'da ise vaka sayısı 400 bine dayandı. Dünya genelinde 365 bin kişi Covid 19 nedeniyle hayatını kaybederken, 2 buçuk milyonun üzerinde kişi de hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.
Amerika'da güncel verilere bakıldığında vaka sayısı 1.747.087 olurken, Brezilya'da vaka sayısı 465.166. Corona Virüs son durum tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşırken, son verileri yorumladı.
Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 781 bine yükselirken, can kaybı 103 bini geçti. Ülkede iyileşen sayısı ise 500 bini aştı.
Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son verileri paylaşırken uyulması gereken tedbirlere dikkat çekti;
Maske + Sosyal Mesafe: İki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 m’de tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı.
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Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.
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20 bin üzerinde vaka olan ülkelerde Vaka / Ölüm sayıları
New York Valisi, 8 Haziran'a kadar sağlık kriterlerini karşılamayı ve normalleşmenin başlamasını beklediklerini açıkladı.
Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 443 bin 542'ye, can kaybı 26 bin 899'a yükseldi. Ülkede bugüne kadar 193 bin 181 kişi de iyileşti.
Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 387 bin 623'e, can kaybı 4 bin 374'e ulaştı. İyileşen sayısı 159 bin 257 oldu.
İspanya'da toplam vaka sayısı 285 bin 644'e çıkarken, can kaybı da son 24 saatte 2 artarak 27 bin 121'e yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise dünden bu yana değişmeyerek 196 bin 958 olarak açıklandı.
Salgından dolayı 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ertelenen sezonun kalan maçlarının oynanmasına 11 Haziran'da başlanmasına karar verildi.
İtalya'dan sonbaharda ikinci dalga uyarısı
İngiltere'de ölenlerin sayısı 38 bin 161'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 271 bin 222'ye yükseldi.
İngiliz ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, Kovid-19'a yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı.
İtalya'da ise can kaybı 33 bin 229'a, toplam vaka sayısı 232 bin 248'e, iyileşenlerin sayısı da 152 bin 844'e ulaştı.
Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, sonbaharda enfeksiyonların yayılmasının arttığını ve bu nedenle de Kovid-19'da ikinci dalga olabileceğini belirtti.
Fransa'da can kaybı 28 bin 714'e yükselirken vaka sayısı 186 bin 835, iyileşen kişi sayısı da 67 bin 803 oldu. Fransız otomotiv şirketi Renault, 15 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.
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Lufthansa için "kontrollü iflas" iddiası
Salgın nedeniyle zor durumda olan Alman hava yolu firması Lufthansa için "kontrollü iflas"ın da bir seçenek olduğu iddia edildi.
Danimarka, 15 Haziran'dan itibaren Almanya, İzlanda ve Norveç'ten gelecek turistlerin ülkeye girişlerine izin verdi.
Salgın tedbirlerinin kademeli olarak gevşetildiği Avusturya’da 11 haftanın ardından cuma namazı kılındı.
İsviçre Futbol Ligi (SFL), salgın nedeniyle durdurulan liglerin 19 Haziran'da başlamasını planladıklarını açıkladı.
Polonya'da ise futbol liglerinde karşılaşmalara, 19 Haziran'dan itibaren stat kapasitelerinin yüzde 25'i oranında seyirci alınacak.
Bulgaristan'da, yurt dışından ülkeye gelenlere uygulanan 14 günlük zorunlu karantinanın 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülke haricindeki diğer ülkeler için kaldırılacağı duyuruldu.
Hindistan can kaybında Çin'i geride bıraktıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 13 Mart'tan bu yana ilk kez cuma namazı eda edilirken, 1 Temmuz'dan itibaren turistlerin belli koşullarda KKTC'ye gelebileceği ifade edildi.
Filistinliler, cuma namazını salgın nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde kıldı.
Cezayir, 44 vilayetteki kısmi sokağa çıkma yasağını 15 gün daha uzattı.
Kuveyt, ülkede uygulanan kapsamlı sokağa çıkma yasağını gelecek pazardan itibaren 12 saate indirme kararı aldı.
Hayatını kaybeden kişi sayısının 4 bin 711'e ulaştığı Hindistan'ın, salgının çıkış noktası olan ve 4 bin 634 ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktığı bildirildi.
Lübnan'da camiler ibadete açıldı
Özbekistan'da, Kovid-19'la ilgili durumun güvenli olduğu bölgelerde 1 Haziran'dan itibaren iç turizmin başlayacağı duyuruldu.
Gürcistan'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bir süredir çalışmayan toplu taşıma araçları yeniden faaliyete başladı.
Nijerya, Kovid-19 tanı kitlerinin karaborsada satıldığını ve bunların kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.
Şubat ayından bu yana ertelenen Japonya 1. Futbol Ligi, 4 Temmuz'da yeniden başlayacak.
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Lübnan'da 15 Mart'ta kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.
Azerbaycan'da karantina rejimi uzatıldı
Güney Kore'de Kovid-19 vakalarının artışa geçmesi üzerine bir süre önce açılan okullar yeniden kapatıldı.
Filipinler'in başkenti Manila'da iki aydır devam eden karantina uygulamasının pazartesiden itibaren hafifletileceği belirtildi.
Azerbaycan'da 31 Mayıs'a kadar geçerli karantina rejimi, 15 Haziran'a kadar uzatıldı, bazı kısıtlamalar ise kaldırıldı.
Mozambik'te, salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 1 ay daha uzatıldı.
Tunus'ta, salgın nedeniyle ülke genelinde çalışan nüfusun yüzde 57'si işini durdurmak zorunda kaldı.
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İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 734'e yükseldi
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 734'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan bir gün içinde 57 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 282 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 734'e yükseldiği ve vaka sayısının ise 148 bin 950'ye ulaştığı kaydedildi.
Virüse yakalananlardan 2 bin 533'ünün durumunun kritik olduğu bilgisinin verildiği açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 116 bin 827'ye çıktığı aktarıldı.
Açıklamada, ülke genelinde bugüne kadar 915 bin 998 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı ifade edildi.
İran'da nisan ayının ortalarında düşüşe geçen vaka sayıları ve can kayıpları, tedbirlerin gevşetilmesi ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle son günlerde yeniden artış eğilimine girmişti.
İran'da 2 Mayıs'ta vaka sayısı 802'ye, 25 Mayıs'ta da günlük can kaybı yaklaşık iki buçuk ay sonra 34'e kadar inmişti.
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Belçika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500'e yaklaştı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 125 artarak 58 bin 186'ya ulaştı. Ülke genelinde salgınının başlangıcından bu yana 9 bin 453 kişi de hayatını kaybetti.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 29 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 87 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 14 azalarak 173 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 125 artarak 58 bin 186'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 453'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.
Komşu ülkelerde aile ziyaretlerine izin
Belçika İçişleri Bakanı Pieter De Crem, aile ziyareti olduğunu kanıtlamak kaydıyla Belçikalıların Fransa, Lüksemburg, Almanya ve Hollanda'ya geçiş yapabileceğini duyurdu.
Seyahat edenlerin söz konusu ülkelerdeki tecrit kurallarına uymak zorunda olduğunun altını çizen De Crem, kararın yapılan çok taraflı görüşmelerin ardından alındığını kaydetti.
Belçika'da sınırların 20 Mart'ta kapanmasının ardından zorunlu olmayan her türlü sınır ötesi seyahat yasaklanmıştı.
Belçika'da normalleşme süreci
Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına geçen hafta başında geçildi. Okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirlerle kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.
Müze ve hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.
Kuaförler randevuyla müşteri kabul edebiliyor. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabiliyor. Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.
Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, 3 Haziran'da tekrar bir araya gelerek bir sonraki aşamanın adımlarını atacak.
Bir sonraki aşamaya da en erken 8 Haziran'da geçilecek.
Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.