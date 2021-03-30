30 Mart altın fiyatları bugün ne kadar? Ons altın, gram altın ve yatırım altınlarında son durum..

Ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.



Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 liradan işlem görüyor.



Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,1 değer kazanan gram altın, günü 451,9 liradan tamamladı.