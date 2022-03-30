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30 Mart 2022 Çarşamba Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün TV'de neler, hangi diziler var?

#Tv Yayın Akışı#30 Mart 2022 Çarşamba Kanal D Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV Yayın Akışı#Tv Rehberi

Televizyon severler, bugün tüm kanalların tv yayın akışında neler var merak ediyorlar. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalar 30 Mart 2022 Çarşamba tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler var? İşte, 30 Mart 2022 Çarşamba Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi…

1/830 Mart 2022 Çarşamba Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün TVde neler, hangi diziler var

Bugün tv yayın akışı listesinde sevilen dizi Sadakatsiz'in yanı sıra yeni dizi Kara Tahta da ekranlarda olacak. Ayrıca fenomen programlar Survivor 2022 ve İbo Show yeni bölümleriyle tv yayın akışında yer alıyor. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, 30 Mart 2022 Çarşamba Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yerli Sinema Delisin

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 İbo Show

00:30 Kaderimin Oyunu

4/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 El Royal’de Zor Zamanlar

5/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

00:15 Baba

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:30 Ege’nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta (Yeni Dizi)

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Kayhan

22:15 Aşk Mantık İntikam

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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#Tv Yayın Akışı#30 Mart 2022 Çarşamba Kanal D Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV Yayın Akışı#Tv Rehberi