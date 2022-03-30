30 Mart 2022 Çarşamba Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün TV'de neler, hangi diziler var?

Bugün tv yayın akışı listesinde sevilen dizi Sadakatsiz'in yanı sıra yeni dizi Kara Tahta da ekranlarda olacak. Ayrıca fenomen programlar Survivor 2022 ve İbo Show yeni bölümleriyle tv yayın akışında yer alıyor. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, 30 Mart 2022 Çarşamba Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!