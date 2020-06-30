30 Haziran altn fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları: Canlı ve anlık, grafikli altın fiyatları takip ekranı.. 2020 altın yorumları
30 Haziran altın fiyatları günün meraka takip edilen konuları arasında yer alıyor. Altının gram satış fiyatı 390 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı, anlık ve grafikli altın fiyatları takip ekranı.. Uzmanların 2020 altın yorumları
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Altının gram satış fiyatı bugün 390 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ise 640 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.773.71 seviyesinde
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkileriyle mücadelede merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin genişleyici tutumlarını sürdürmelerinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.
Bugün yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel gelir ve giderler ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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GRAM ALTIN UZUN VADEDE PORTFÖYÜNÜZDE KALMALI
Aylin Cevizci – A1 Capital Araştırma Uzmanı
ABD’de artan vaka sayıları sonrasında ikinci dalga ihtimaline yönelik endişeler arttı. Artan endişeler, ekonomide beklenen toparlanmanın ikinci yarıyılda beklense dahi virüs tablosunun bu durumu farklı yönde şekillendirebileceği düşüncesi riskleri tetikledi. Uzun bir süredir yukarı yönlü trend eğilimi izleyen ons altında son bir haftalık süreçte başlayan tepki alımlarının ardından kıymetli metal 1779 dolar seviyesini test etti. Son 8 yılın en yüksek seviyelerinde seyreden kıymetli metal, gelen açıklamalar ve değerlendirmelerin etkisi ile bir miktar kar satışı ile karşılaştığını izliyoruz.
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Gram altında, ons altında yaşanan bu hareketin ardından 390 TL seviyesine yaklaştı. Daha önceki yazılarımda da gram altının uzun vadede portföyde kalması gerektiğini ve kısa vadede altın alımı için düşüşlerin kademeli alımlarda değerlendirebileceğini belirtmiştim.
Görüşümü korumakla birlikte, ons altındaki hareketin yukarı yönde sürmesi ve dolar/TL kurundaki hareketin 6.85 TL altına geçmesi halinde 385 TL seviyesinin izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. 380 – 385 TL fiyat aralığından yapılacak alımlar bankadan gerçekleştiğinde son düzenleme ile eklenen komisyon miktarı da baz alındığında da alım seviyesi yukarı yöne taşınıyor. Bu nedenle düşüşlerin maliyet düşürerek alımlarda değerlendirilebileceğini, satım içinse 390 TL üzerindeki fiyat hareketlerinin uygun olabileceğini belirtebilirim.
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Haber ve sosyal medyada sıkça 400 TL seviyesi telaffuz ediliyor. Bu noktada ise şunu söylemem gerekir. Kurdaki stabil seyrin korunması halinde gram altında bu hareketi beklemek için ons altında 1820 dolar seviyesini görmemiz gerekiyor.
Bu da şimdiki fiyattan neredeyse 60 dolar yukarı seviye demek. İmkânsız mı, finans piyasaları için böyle bir tabir kullanmak doğru değil. Fakat ikinci dalga ihtimaline karşın alınan önlemler ile yeniden yaşanacak normalleşme ons altında düşüşleri beraberinde getirir. Bu nedenle 390 TL’den alımlar yapılacaksa düşünülmeli ve her iki enstrümanda yakından izlenmeli. 400 TL fiyat hedef seviyemiz ise uzun vadede ons ve kur hareketi bile yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Bunun için ons hareketinde salgın, içeride ise salgının yanında ekonomi cephesindeki gelişmeler önemli olacak.
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PİYASA DİNAMİKLERİ ONS ALTINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR
Seda Yalçınkaya Özer
Integral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
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Ons altın 18 Mayıs’ta gördüğü 1764 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Şu an piyasa dinamikleri ons altını desteklemeye devam ediyor. Salgında ikinci dalganın gelip gelmeyeceğine yönelik riskler ve belirsizler halen daha var. Buna karşın piyasada risk iştahında gözlenen toparlanma dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu ons altını destekleyen bir etken olurken, ABD-Çin arasındaki haber akışı ikili arasındaki endişeleri artırdı ve ons altında son haftaların yeni yüksekleri test edildi.
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Nereden bakarsanız bakın, ister kısa vade ister orta ve uzun vadeden bakarsanız bakın ons altında mevcut konu başlıkları sürdüğü sürece her geri çekilme bir alım fırsatı vermeye devam ediyor. Dolayısıyla kısa vadede 1764 dolar seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar korunabilir ya da yeni uzun pozisyonlar denenebilir. 1747 dolar seviyesi ise ikinci önemli destek konumunda. Bu noktada kısa vade için 1772 dolar ve 1780 dolar direnç seviyelerini izlemeyi sürdürüyoruz.
Orta ve uzun vadede düşük faiz ortamı ve belirsizlikler sürdüğü sürece yönün yukarı yönde devam etmesini beklemekteyiz. Ons altın cephesinde en önemli değişken, salgına yönelik aşının bulunması ve bunun uygulanmaya başlaması olacaktır.
Gram altın ise 390 TL seviyesindeyiz. Ons altında oluşan yükseliş hareketi altını yukarı ittiriyor. Dolar/TL’de ise yatay seyirler var. Dolayısıyla ons altında bahsettiğimiz destek seviyelerine doğru oluşabilecek aşağı yönlü düzeltmelerde gram altında alım fırsatı verebilir. Gram altın için 381 ve 377 seviyeleri alım için ideal yerler olarak görülmekte.