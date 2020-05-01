30 haneli adada inanılmaz görüntüler! Tam 8 kilometre boyunca...

Atatürk'ün 'Arkadaşlar gidip Toros Dağları'na bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi asla yenemez.' demiştir.