Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ikramiye sorgulama ekranı! 30 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da belli oldu
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Dev ikramiyesiyle çekilen 30 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen haftanın ikinci Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Merakla beklenen çekilişin ardından Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve bu akşamın kazandıran şanslı numaraları millipiyangoonline.com üzerinden yayınlandı. Süper Loto sonuçları online sorgulanacak. İşte, 30 Eylül Süper Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı.
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30 Eylül Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 8, 10, 28, 39, 49 ve 60 oldu. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye devretti. Aşağıdaki linkten Süper Loto sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.