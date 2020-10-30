30 Ekim’de (bugün) okullar tatil mi? Bugün okul var mı? İşte 29 Ekim tatil günleri

30 Ekim’de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde kutlanıyor. Milli bayramı kutlayan vatandaşlar resmi tatilin kaç gün olduğunu öğrenmek istiyorlar. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. İşte Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre merak edilen soruların yanıtları



