30 Ekim’de (bugün) okullar tatil mi? Bugün okul var mı? İşte 29 Ekim tatil günleri
Bugün okul olup olmadığı öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla cuma gününün tatil olup olmadığı gündemde yer alıyor. Bayram için resmi tatil 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başladı. 29 Ekim ise tüm Türkiye'de resmi tatil olarak yer alıyor. Peki, 30 Ekim’de okul ve dersler var mı? İşte, 29 Ekim tatil günleri hakkında ayrıntılar.
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30 Ekim’de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde kutlanıyor. Milli bayramı kutlayan vatandaşlar resmi tatilin kaç gün olduğunu öğrenmek istiyorlar. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. İşte Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre merak edilen soruların yanıtları
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30 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?
1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Yani resmi tatil 29 Ekim’in ardından sonra erer. 30 Ekim günü resmi tatil değildir.