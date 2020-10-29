30 Ekim cuma namazı saati: İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı saatleri 2020

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR? Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.



Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).