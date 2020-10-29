30 Ekim cuma namazı saati: İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı saatleri 2020
Cuma namazı saatleri 81 il için açıklandı. İstanbul Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde 30 Ekim cuma namazı saatine göre Müslümanlar cuma namazı ibadeti için camilerde saf tutacak. Cuma namazını kılacak olanlar yaşadıkları ilin 30 Ekim cuma namazı saatini Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden öğrenecekler. Cemaatle eda edilmek üzere kılınan cuma namazı iki rekat olup, her Müslümana farzdır. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 30 Ekim cuma namazı saat bilgisi.
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Cuma namazı saati, bu mübarek günün gelmesi ile beraber takip edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yer alan cuma namazı saati 81 ilde birkaç dakika farklılık gösterecek. Müslümanların yaşadıkları illerin cuma namazı saatine göre idrak ettiği cuma namazı sosyal mesafe kurallarına göre idrak edilecek. Diyanet bilgisine göre Bu hafta cuma namazı İstanbul'da 12:53'de, Ankara'da 12:37'de, İzmir'de 13:00'de okunacak öğle ezanı sonrası kılınacak. İşte, tüm illerin cuma namazı vakitleri.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 30 Ekim Cuma günü cuma namazı saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 12:53
ANKARA: 12:37
İZMİR: 13:00
BURSA: 12:52
ADANA: 12:27
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur.
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Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).