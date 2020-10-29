30 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e bu hafta hangi ürünler gelecek?
BİM 30 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine çok çeşitli ürünler bulunuyor. Markete bu hafta da cuma günü fırsat ürünleri gelecek. BİM markette 30 Ekim’de 51 parça altın fileli rölyefli yemek takımı 369 TL, granit tava seti 2’li 79,90 TL, baton ve dilimli kek kalıbı çeşitleri 19,90 TL, taşıma kapaklı kek kalıbı 39,90 TL, sahan seti 119 TL’den satışa çıkarılacak. Katalog içerisinde 3’lü desenli kase 19,90 TL, araç içi havalı yatak 159 TL, araç içi dikiz aynası 189 TL fiyatı ile bulunuyor.
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30 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete her hafta salı ve cuma günleri fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta mutfak malzemelerinden araba bakım ürünlerine, spor giyimden oyuncağa kadar çok çeşitli fırsat ürünleri raflara eklenecek. BİM aktüel kataloğu taşıma kapaklı kek kalıbı 39,90 TL, sahan seti 119 TL, karnıyarık tenceresi 79,90 TL, hafıza oyunu 9,95 TL, 2’li puzzle 11,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte kataloğun tamamı...