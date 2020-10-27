30 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM 30 Ekim aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Market raflarına bu hafta da birçok yeni fırsat ürünü eklenecek. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde uydu alıcılı led TV 4.399 TL, 51 parça altın fileli rölyefli yemek takımı 369 TL, granit tava seti 2’li 79,90 TL, baton ve dilimli kek kalıbı çeşitleri 19,90 TL, taşıma kapaklı kek kalıbı 39,90 TL, sahan seti 119 TL, 3’lü desenli kase 19,90 TL, araç içi havalı yatak 159 TL, araç içi dikiz aynası 189 TL, tampon koruyucu bant 12,90 TL fiyatı ile bulunuyor.