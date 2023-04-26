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30. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis alımı başvuru şartları neler? PA POMEM başvurusu için gözler duyuru ekranında

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#30. Dönem POMEM Alımı#Pomem Başvurusu Ne Zaman#Polislik Başvuru Şartları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 00:50

POMEM başvuru tarihi için tüm dikkatler Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrildi. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak olan polis alımı başvuruları ön lisans ve lisans mezunu adaylar tarafından gerçekleşecek. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde yer alan başvuru şartları ile adaylar 30. Dönem POMEM başvurularını gerçekleştirecek ve olumlu olanlar mülakat ve fiziki parkur sınavlarına katılım sağlayacak. Polis alımı başvuru şartları ve tarihleri 30. Dönem POMEM başvuru kılavuzunda ilan edilecek. Peki, 30. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte, o konu hakkında bilgiler..

1/530. Dönem POMEM başvuruları ne zaman Polis alımı başvuru şartları neler PA POMEM başvurusu için gözler duyuru ekranında

30. Dönem POMEM başvurusu ne zaman sorusu mayıs ayının yaklaşmasıyla polis adaylarının beklentilerine girdi. Polislik başvurusunda bulunacak adaylar POMEM başvuru duyurusu için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de 10 bin polis alımı yapılacağının açıklanması beklentileri arttırdı. 29. Dönem POMEM başvuruları geçen yıl kasım ayında başlamıştı. Ancak POMEM alımları hakkında henüz bir duyuru gelmedi. İşte, 30. Dönem POMEM alımı ne zaman sorusuna yanıt arayanlar için ayrıntılı bilgiler.

2/530. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK

30. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı 30.dönem POMEM başvuru tarihlerini henüz yayınlamadı. 29. Dönem POMEM alımı duyurusu kasım ayında açıklanmış ön başvurular , 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleşmişti.

30. Dönem POMEM ilanının da yıl sonunda açıklanması tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

3/5BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

POMEM başvuru şartları, 30.Dönem başvuru kılavuzunun yayınlanması ile belli olacak. Ancak bir önceki dönem başvuru şartları şöyleydi;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00),  önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

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ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

5/5POMEM ile PMYO Arasındaki Fark Nedir

POMEM ile PMYO Arasındaki Fark Nedir?

PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu): Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak amacı ile Polis Akademisi’ne bağlı olan en az lise mezunu polis adaylarına 2 yıllık süre ile ön lisans düzeyinde yatılı, parasız ve üniformalı mesleki öğretim ve eğitim veren eğitim kurumlarıdır.

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) : Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak için Polis Akademisi’ne bağlı olarak görev yapan en az ön lisans mezunu polis adaylarına 4 aydan az olmamak üzere parasız, üniformalı ve yatılı mesleki eğitim ve öğretim veren eğitim kurumlarıdır. POMEM ve PMYO arasındaki farklar ise şunlardır;

PMYO’larda 2 yıllık eğitim verilirken POMEM’lerde ise, en az 4 ay eğitim verilir.

PMYO’lara en az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilir. Fakat POMEM’lere başvuru sayısının %20’sini geçmemek üzere ön lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilir.

PMYO’lara başvuru yapabilmek için TYT esas alınır. Ama POMEM’lere başvuru yapabilmek için ise, KPSS şartı gerekir.

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