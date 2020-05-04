30 bin liraya kadar alınabilecek arabalar! İçlerinde lüks markalar da var
İkinci el otomobillere ilgi artıyor. Sıfır otomobillerin fiyatlarının aşırı yükselmesinden dolayı bütçesine göre araba arayanlar soluğu ikinci el piyasasında alıyor.
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Sıfır otomobil fiyatları yükselirken ikinci el fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimi durdurmasından dolayı sıfır araç satışlarının neredeyse durma noktasına geldi.
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Bazı markalar ellerinde olan araçları sattı, bazılarında da stokta otomobil kalmaması nedeniyle satışlar durdu.
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Bu nedenle ikinci el otomobillere de talep arttı. Eski model ancak en çok tercih edilen araçlar piyasada hızlı şekilde satılıyor.
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İkinci el araç alırken işinin uzmanı kişilere ekspertiz yaptırılması gerekiyor.