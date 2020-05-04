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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 07:16,

30 bin liraya kadar alınabilecek arabalar! İçlerinde lüks markalar da var

İkinci el otomobillere ilgi artıyor. Sıfır otomobillerin fiyatlarının aşırı yükselmesinden dolayı bütçesine göre araba arayanlar soluğu ikinci el piyasasında alıyor.

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Sıfır otomobil fiyatları yükselirken ikinci el fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimi durdurmasından dolayı sıfır araç satışlarının neredeyse durma noktasına geldi.

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Bazı markalar ellerinde olan araçları sattı, bazılarında da stokta otomobil kalmaması nedeniyle satışlar durdu.

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Bu nedenle ikinci el otomobillere de talep arttı. Eski model ancak en çok tercih edilen araçlar piyasada hızlı şekilde satılıyor.

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İkinci el araç alırken işinin uzmanı kişilere ekspertiz yaptırılması gerekiyor.

İşte ucuz ikinci el otomobiller

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Volkswagen Polo

1998 model

28 bin lira

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Renault Megane 1

1999 model

28 bin lira

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Opel Vectra

1998 model

28 bin lira

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Mitsubishi Carisma

1999 model

28 bin lira

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BMW 3.18i

1994 model

28 bin lira

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Ford Mondeo

1998 model

28 bin lira

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Toyota Corolla

1993 model

28 bin lira

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Renault Laguna

2002 model

28 bin lira

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Mercedes 200E

1992 model

28 bin lira

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Peugeot 206

2006 model

28 bin lira

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Opel Corsa

2003 model

28 bin lira

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Hyundai Accent

2000 model

30 bin lira

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Peugeot GTI

1998 model

30 bin lira

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Renault Symbol

2001 model

29 bin 950 lira

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Tofaş Şahin

2000 model

30 bin lira

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