30 Aralık BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte haftanın fırsatları
BİM 30 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete bu hafta da yeni ürünler gelecek. BİM aktüel kataloğu içerisinde toz torbalı elektrikli süpürgesi 999 TL, hazneli rende 5,95 TL, 1200 ml kapaklı erzak kabı 11,90 TL, 1700 ml kapaklı erzak kabı 14,90 TL, konvektör ısıtıcı 139 TL, çift kişilik nevresim taımı 79,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunun detayları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
30 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete cuma günü gelen aktüel ürünler bir süre çarşamba günü gelecek. Bu hafta döküm tava 69,90 TL, karnıyarık teceresi 189 TL, düdüklü tencere 129 TL, döküm sahan 49,90 TL, ışıklı kettle 99,90 TL, 8 bölmeli çift kapaklı dolap 219 TL, meyve presi 129 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.