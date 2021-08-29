30 Ağustos’ta (yarın) eczaneler açık mı? İşte 30 Ağustos Pazartesi eczanelerin mesai saati bilgisi
30 Ağustos eczanelerin çalışma saatleri, bu önemli günün pazartesi gününe denk gelmesinden dolayı gündemde yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından büyük önem taşıyan 30 Ağustos öncesi, reçetelerinde yer alan ilaçları almak isteyen ya da tıbbi malzeme ihtiyaçlarını eczanelerden karşılayacak olanlar, eczanelerin pazartesi günü çalışma durumuna odaklandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla kamu kurumları yarın kapalı olacak. Peki, 30 Ağustos’ta (yarın) eczaneler açık mı? İşte, eczanelerin 30 Ağustos çalışma saati hakkında bilgiler.
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Yarın eczaneler çalışıyor mu sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi kurumlar ve bankalar kapalı olacak. Eczaneler de resmi kurumlar arasında yer almasından dolayı yarın yani 30 Ağustos'ta hizmet vermeyecek. Ancak nöbetçi eczaneler 30 Ağustos Pazartesi günü açık olacak.
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ECZANELER YARIN ÇALIŞIYOR MU?
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yarın eczaneler kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.
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Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.