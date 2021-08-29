30 Ağustos’ta (yarın) eczaneler açık mı? İşte 30 Ağustos Pazartesi eczanelerin mesai saati bilgisi

Yarın eczaneler çalışıyor mu sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi kurumlar ve bankalar kapalı olacak. Eczaneler de resmi kurumlar arasında yer almasından dolayı yarın yani 30 Ağustos'ta hizmet vermeyecek. Ancak nöbetçi eczaneler 30 Ağustos Pazartesi günü açık olacak.