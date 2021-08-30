30 Ağustos’ta otobüsler, metro, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı toplu taşıma açıklaması
30 Ağustos Zafer Bayramı’n da otobüs, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmadığı merak konusu haline geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 99. Yılı coşku ile karşılandı. İETT tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, 30 Ağustos’ta otobüsler, metro, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İşte yanıtı
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30 Ağustos Zafer Bayramı bugün kutlanıyor. 30 Ağustos’ta otobüsler, metro, metrobüsün ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. İETT tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli Yolcularımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Metrobüs hatlarımız hafta içi sefer tarifesine göre, otobüs hatlarımız ise Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecektir.’ denildi ve ücret tarifesi ile ilgili açıklama yapıldı.
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30 AĞUSTOS’TA OTOBÜSLER VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
Yapılan açıklamada metrobüs ve tüm İETT araçlarının ücretsiz ücretsiz olduğu açıklandı. Açıklamada, ‘Değerli Yolcularımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Metrobüs hatlarımız hafta içi sefer tarifesine göre, otobüs hatlarımız ise Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecektir. Sefer saatlerine www.iett.istanbul adresinden ve Mobiett uygulamamızdan erişebilirsiniz. Not: İBB Meclisi Kararı’na göre 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü 00.00-24.00 saatleri arasında Metrobüs ve tüm İETT araçlarında İstanbulkart’ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.
Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.’ Denildi.
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METRO’DA SEFER DEĞİŞİKLİĞİ
İstanbul Metro tarafından yapılan açıklamada, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bugün;
M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent,
M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
M9 Bahariye-Olimpiyat ve
T4 Topkapı-Mescidi Selam,
hatlarımızda seferlerimiz saat 02.00’ye,
M4 Kadıköy-Tavşantepe ve
M5 Üsküdar-Çekmeköy hatlarımızdaysa saat 01.30’a kadar uzatılmıştır.’ denildi.