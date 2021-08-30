30 Ağustos’ta otobüsler, metro, metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı toplu taşıma açıklaması

30 AĞUSTOS’TA OTOBÜSLER VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ? Yapılan açıklamada metrobüs ve tüm İETT araçlarının ücretsiz ücretsiz olduğu açıklandı. Açıklamada, ‘Değerli Yolcularımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Metrobüs hatlarımız hafta içi sefer tarifesine göre, otobüs hatlarımız ise Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecektir. Sefer saatlerine www.iett.istanbul adresinden ve Mobiett uygulamamızdan erişebilirsiniz. Not: İBB Meclisi Kararı’na göre 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü 00.00-24.00 saatleri arasında Metrobüs ve tüm İETT araçlarında İstanbulkart’ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.



Havalimanı hatları ve Adalar elektrikli hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.’ Denildi.